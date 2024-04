Le vie dei Medici protagonista di un corso a Pescara

Il Progetto/Rete Le vie dei Medici Museo Diffuso En Plein Air inaugura il 12 e 13 aprile 2024 le Celebrazioni del 450° anniversario della morte di Cosimo I de' Medici al corso nazionale di formazione per i referenti EDU e i docenti di Italia Nostra "Il paesaggio e la sfida del cambiamento, educare alla bellezza" a Pescara. Il Progetto/Rete Le vie dei Medici Museo Diffuso En Plein Air è diventato modello per le Scuole associate a Italia Nostra.

Patrizia Vezzosi, ideatrice e responsabile del progetto, sarà protagonista il 13 aprile alle 13.30 nel panel "Buone pratiche: presentazione di esperienze". Appuntamento alla biblioteca Laboratorio delle idee “Falcone e Borsellino” (Viale Bovio, 446 c/o Auditorium Castellamare).