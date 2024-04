Pranzo elettorale a Sant'Andrea per Mantellassi: "Comunità di gente appassionata"

Oltre 200 persone per il pranzo in sostegno della candidatura di Alessio Mantellassi, organizzato dal Partito democratico di Empoli. Un grande successo, con le prenotazioni chiuse già da una settimana per posti esauriti.

Una caldissima accoglienza per il candidato sindaco a Empoli, che emozionato ha ringraziato per primi i volontari della casa del popolo di Sant’Andrea e il segretario del Pd Empoli Simone Falorni, che hanno lavorato perché tutto fosse pronto per accogliere così tante persone:

«La nostra comunità è fatta di gente appassionata, che si impegna perché un pranzo come quello di oggi diventi una grande occasione per ritrovarsi e stare bene insieme. Il lavoro dei volontari è impagabile- racconta Mantellassi-Quindi grazie a Rossano, Aldo, ai Giovani democratici e alla casa del popolo di Sant’Andrea che ci ha ospitati. Grazie anche al Partito democratico che ha deciso di organizzare questo pranzo per sostenere la mia campagna elettorale. Grazie anche alla coalizione, oggi qui presenti ci sono i rappresentanti di tutti i partiti e delle liste civiche che mi appoggiano. Non è un caso che siamo a Sant’Andrea, abbiamo cominciato a novembre con una cena a Marcignana, poi abbiamo presentato la mia candidatura a Ponte a Elsa, abbiamo fatto passo dopo passo girando tutte le frazioni e ogni quartiere della citta, perché Il nostro è un messaggio di inclusione dell’unità della città. Mancano poco più di due mesi alle elezioni, da adesso in poi pancia a terra dobbiamo lavorare per battere le destre e vincere al primo turno»

«Noi da mesi siamo in giro per incontrare le persone e adesso stiamo facendo le assemblee in tutte le case del popolo di Empoli. Stare in contatto, confrontarsi, ascoltare, parlare e anche discutere a volte, questo è quello che vogliamo sia alla base della nostra campagna elettorale. Gli altri mi criticano perché sto in mezzo alle gente-chiude Mantellassi- per me è un punto d’onore, chi non ci sta ha fatto la sua scelta».

Il candidato ha poi annunciato le prossime tappe di SocialClub, ovvero le prossime riunioni nelle case del popolo empolesi: domani, lunedì 8 aprile sarà a Pozzale, mercoledì 10 a Casenuove, giovedì 11 a Pontorme e venerdì 12 a Ponzano.

