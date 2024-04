Al Dopolavoro Ferroviario Andrea Poggianti incontra i cittadini

Farà tappa nel centro storico di Empoli il secondo incontro con la cittadinanza di Andrea Poggianti, candidato Sindaco del Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, nell’ambito dell’iniziativa “A tu per tu col Sindaco Andrea Poggianti”. L’evento aperto al pubblico si terrà infatti domani martedì 9 aprile alle ore 21.00 al Dopolavoro Ferroviario in piazza Don Minzoni, 15.

“I temi della sicurezza e del contrasto al degrado sono molto sentiti in questa parte della città - commenta Poggianti - e sono prioritari nel programma elettorale della mia candidatura. Come abbiamo già sperimentato nell’incontro a Brusciana parleremo anche di altri importanti argomenti, ma certamente i due che ho ricordato sono al primo posto”.

Al Dopolavoro Ferroviario sarà quindi riproposta l’organizzazione di dieci tavole rotonde, ciascuna dedicata ad una tematica specifica su cui i partecipanti potranno confrontarsi liberamente in un dibattito moderato da due candidati consigliere nelle liste suddette, per un totale di venti candidati presenti all’evento.

In questa settimana si terrà anche il terzo incontro pubblico del programma, venerdì 12 aprile alle ore 20.30 presso l’Agriturismo Montemagnoli, via Poggio Piedi, 28, che si concluderà con una cena su prenotazione che potrà essere effettuata dagli interessati al numero 379 1275098.