Barnini e Mantellassi in visita alla Lapi Gelatine, crescita e sostenibilità tra i temi trattati

Impegno nell’abbattimento degli odori, crescita aziendale e attività sul territorio.

Sono stati questi i principali temi trattati nel corso della visita della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e del presidente del Consiglio Comunale, Alessio Mantellassi, allo stabilimento produttivo Lapi Gelatine di Empoli.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha fatto un tour nell’azienda di Via Lucchese 164 per visionare la nuova area produttiva di recente costruzione, l'avanzamento dei lavori di ampliamento in corso, ma anche per avere un confronto su varie tematiche care all’azienda, tra le quali la sostenibilità e le attività nel sociale e nella formazione portate avanti sul territorio.

Negli ultimi anni l’azienda sta vivendo una fase di crescita e cambiamento che l’ha vista investire in un ampliamento produttivo e nella realizzazione di impianti di abbattimento odori che miglioreranno notevolmente il suo impatto odorigeno. Lapi Gelatine ha in questo senso varato un piano triennale (2023-2025) per mitigare quelli che per anni sono stati i suoi punti critici, ovvero i disturbi olfattivi, spesso segnalati dai cittadini che abitano nelle zone limitrofe all’industria.

La sindaca Barnini e il presidente Mantellassi hanno avuto modo di seguire tutto l'iter del processo produttivo, dall'arrivo della materia prima alle analisi di laboratorio, al confezionamento del prodotto finito, passando per il nuovo reparto di concentrazione, gelificazione ed essiccamento della gelatina ed entrando in contatto con il personale e il contesto in cui l’azienda opera.

L’attività dell’azienda, vale a dire la produzione di gelatina e peptidi di collagene da pelli bovine e di pesce, è un esempio di economia circolare. La produzione consiste nella lavorazione di materia organica, più nello specifico, nella trasformazione di un sottoprodotto della macellazione (nel caso della pelle di bovino) e dell’industria ittica (nel caso della pelle di pesce) in un nuovo prodotto di altissima qualità per i settori alimentari e farmaceutico. Un processo altamente virtuoso dal punto di vista della sostenibilità.

In occasione dell’incontro con gli amministratori, l’AD di Lapi Gelatine, Tommaso Lapi, il Presidente di Lapi Group (holding di cui l’azienda fa parte) Roberto Lapi e il Vicepresidente Francesco Lapi, insieme ai manager dell’azienda, si sono soffermati proprio sui vari interventi in corso per ridurre l’impatto ambientale, come anche sulle tante iniziative messe in campo dall’azienda per la comunità empolese. La più recente è il doposcuola nella frazione di Pagnana “Scacciapensieri”, attivato nel mese di gennaio in collaborazione con l’Associazione Circolo Arci Pagnana APS.

“Crediamo che la vicinanza al territorio che ci ospita e il rapporto con le istituzioni e tutto il tessuto sociale che ne fa parte, sia sempre più importante per uno sviluppo consapevole e condiviso – ha dichiarato Tommaso Lapi –, per questo puntiamo ad incentivare l’approfondimento di una conoscenza reciproca e la condivisione di una visione che ci accompagnerà nei prossimi anni”.

Fonte: Ufficio Stampa