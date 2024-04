Battiti - Difendiamo la legalità: la lotta alle mafie parte da scuola

Torna "Battiti - Difendiamo la legalità", il progetto promosso dall'amministrazione comunale di Empoli e volto a promuovere la cultura della legalità e dell’anticorruzione, questo anno alla sua terza edizione. Negli ultimi due anni il progetto “Battiti”, organizzato dal Servizio Cultura, turismo e Suev e dal Servizio Biblioteca, Beni culturali, Archivio storico e giovani e, per la parte della formazione dipendenti e amministratori, dal Servizio Risorse Umane in collaborazione con Avviso Pubblico, è stata l’occasione per ospitare a Empoli protagonisti illustri che hanno stimolato nel pubblico partecipante profonde riflessioni sui concetti di legalità, moralità, anticorruzione e lotte alle mafie.

Si ricordano, tra gli ospiti che hanno incontrato le scuole, ragazze e ragazzi, pubblico adulto, personale dipendente, amministratrici e amministratori nelle prime due edizioni: Don Luigi Ciotti, Annamaria Frustaci, Pietro Grasso, Andrea Franzoso, Laura Valli, Enrico Carloni, Giovanni Grandi, Giuseppina Pacilli, Sara Loffredi, Anna Sarfatti, Daniel Zaccaro, Francesco Niccolini, Sandra Gesualdi, Luigi D'Elia, Lucia De Robertis, Pietro Suchan, Mario Turla, Alberto Vannucci e Giuliano Palagi.

«La presentazione dell’ultimo rapporto IRPET sulla criminalità organizzata in Toscana ci dice chiaramente e per fortuna che la nostra regione non è terra fertile per far attecchire un sistema di infiltrazioni mafiose però allo stesso tempo evidenzia come le mafie trovino in Toscana l’opportunità di fare affari economici importanti sottraendo al mercato legale qualcosa come 11 miliardi di euro all’anno - sottolinea la sindaca del Comune di Empoli, Brenda Barnini -. Questo nostro festival nasce in una città che deve in virtù della propria vitalità economica stare più attenta di altre a tenere le porte chiuse ai fenomeni economici legati alle mafie e per farlo serve diffondere conoscenza e consapevolezza di quali siano i metodi e i contesti in cui si sviluppano».

FOCUS - Il progetto è per sua natura articolato in due distinti momenti: un percorso formativo di potenziamento dedicato a dipendenti e amministratori da inquadrare nell’ambito alla lotta alla corruzione; l’organizzazione di eventi, incontri e spettacoli, dedicati alle scuole primarie, secondarie di I e II grado e alla cittadinanza.

Il progetto è finanziato anche con le risorse del Fondo sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito dal Ministero degli Interni: si tratta di un risarcimento da circa 15mila euro, riconosciuto al Comune di Empoli, per le minacce ripetute, subìte e denunciate, dalla sindaca Barnini.

LOGO E IMMAGINE COORDINATA – La prima novità dell’edizione 2024 riguarda la scelta di un logo e di un’immagine grafica coordinata, che da oggi in poi caratterizzeranno il progetto. Dopo aver visionato oltre 40 proposte, quella presentata oggi è risultata vincitrice, perché ben rappresenta il senso e il significato che l’amministrazione vuol dare al progetto Battiiti. La proposta è di ‘Connecta s.r.l from one to everyone’. Tutto si sviluppa intorno al concetto di labirinto: mafia e corruzione sono spesso considerate insuperabili, una realtà sempre esistita contro cui è difficile combattere, come un labirinto in cui ci si perde e di cui è impossibile trovare l’uscita. L’obiettivo è quello di trasmettere l’ideale per il quale trovare la via d’uscita è possibile, soprattutto attraverso formazione e informazione.

Nello specifico il logo è composto dalla parola Battiti e da un punto esclamativo; le lettere si uniscono e quasi si confondono tra di loro formando un labirinto. Il puntino sull’ultima “i”, che è di colore ROSSO, indica il punto in cui si è posizionati all’interno del labirinto e cioè vicini all’uscita. Il logotipo rappresenta quindi, allo stesso tempo, sia il LABIRINTO che la MAPPA per uscirne. C’è sempre una via d’uscita! Questo il messaggio.

FORMAZIONE – In collaborazione con Avviso Pubblico, la formazione dipendenti e amministratori per il 2024 si articola in due incontri sui temi dell’Etica Pubblica e dell’attenzione alla valorizzazione delle buone pratiche e della buona politica, nonché sul tema del conflitto di interessi.

Etica pubblica e leadership etica. Le buone pratiche per la crescita civile: questo il titolo dei due appuntamenti formativi, così articolati: il 21 maggio 2024, formazione dipendenti. L’incontro ‘Leadership Etica, anticorruzione e conflitto d’interessi’ sarà a cura di: Simone Tani, docente di leadership e management delle organizzazioni complesse presso la Luiss Business School, nonché esperto di politiche pubbliche e innovazione urbana e Raffaella Saporito, SDA Bocconi, Direttrice del percorso Gestione delle persone e Leadership Pubblica, all’interno della Government Academy di SDA Bocconi Re-act, start up innovativa a vocazione sociale per la prevenzione del crimine e la corruzione.

Secondo appuntamento, il 24 maggio 2024, si terrà la formazione di amministratori, dirigenti, responsabili di servizio.

Titolo dell’incontro ‘Etica delle scelte pubbliche. Centralità del rapporto tra Istituzioni e cittadini’ e sarà a cura di:

Alberto Vannucci, docente ordinario al Dipartimento di Scienza Politica dell’Università di Pisa, direttore del Master interuniversitario in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione e Nicoletta Parisi, coordinatrice di LIBenter, Centro studi dell’Università Cattolica S.C. di Milano, docente ordinario, già membro del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC.

«Prosegue questo percorso sulla legalità, per me l’ultima edizione e sono molto felice perché credo sia stato un contenitore di iniziative davvero importante per la città - afferma l’assessore con delega alla Legalità del Comune di Empoli, Massimo Marconcini – ma anche dal punto di vista personale, mi sento arricchito dalle testimonianze di professionisti o di persone comuni che su questi grandi temi hanno regalato giornate di significato, solo con la loro presenza a questi momenti formativi».

BATTITI LEGGENDARI – Anche questo anno, dopo il successo delle ultime due edizioni, il festival Leggenda ospita Battiti. La sezione “Battiti Leggendari” unisce appunto “Battiti” e Leggenda, festival della lettura e dell’ascolto per bambini e bambini, ragazzi e ragazze da 0 a 17 anni, che si terrà dal 16 a 19 maggio 2024. Gli incontri organizzati sono rivolti ai più piccoli, sia per il programma scuola sia per gli incontri liberi del pomeriggio e del fine settimana, sul tema dell’educazione civica e della lotta al bullismo e sullo studio della Costituzione e dei diritti di tutti i cittadini nel nostro Paese. Per quanto riguarda il programma scuole, ci saranno incontri rivolti alle scuole primarie e secondarie di I grado, che vedranno coinvolti gli autori Daniele Aristarco, Sara Loffredi e Carlo Marconi, i cui libri sono stati acquistati all’interno del progetto Battiti e saranno consegnati alle 13 classi che parteciperanno a questi incontri tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio.

In particolare, Sara Loffredi incontrerà le classi III e IV primaria che hanno letto i libri La Costituzione degli animali e Le elezioni degli animali, editi da Piemme. I libri di Daniele Aristarco indicati nella bibliografia scuole per le classi III – V primaria e secondarie di I grado sono: Piccolo dizionario della politica e Le avventure di Alessandro Mignolo, entrambi editi da Einaudi Ragazzi. Carlo Marconi incontrerà sia le classi IV e V primaria sia il pubblico libero di bambine e bambini, ragazzi e ragazze e genitori nella giornata di sabato (18 maggio), a partire dal libro Lo Stato siamo noi. Raccontare la Costituzione ai bambini, con testo ad alta leggibilità (Gruppo Abele).

Domenica 19 maggio, in un incontro libero rivolto a ragazzi e ragazze e al pubblico adulto, la scrittrice Valeria De Cubellis sarà per la prima volta ad Empoli per presentare il nuovissimo libro Libere per Costituzione. Le 21 donne che hanno fatto l’Italia, scritto con Serena Riglietti e Margherita Madero ed edito da Salani, per parlare di Costituzione e legalità dal punto di vista delle donne.

EVENTI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE – Il programma di Battiti 2024 si arricchirà di altri incontri, rivolti alle scuole secondarie di I e II grado e al pubblico adulto, che sono in fase di programmazione e si svolgeranno tra settembre e novembre 2024.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa