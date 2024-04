Corsi di lingua italiana con l'associazione Arturo, due appuntamenti a Cerreto Guidi

L'associazione Arturo, grazie ad un finanziamento della Società della Salute Empolese-Valdarno-Valdelsa, organizza i corsi di lingua italiana per il periodo 2022-2025 in tutto il territorio dell'ex ASL11, in partnerariato con l’ASEV che invece si occupa della mediazione linguistica.

Nel Comune di Cerreto Guidi è stata prevista un' articolazione in due percorsi: uno serale (ore 20.30 – ore 22.30) a Stabbia, nei locali della Pubblica Assistenza, e uno pomeridiano a Cerreto Guidi, nella Sala "Emma Perodi", all'interno del Centro culturale "Santi Saccenti", in Via Vittorio Veneto 11, dove si trova anche la Biblioteca comunale, a partire da martedì 16 aprile, in orario 14-16.

Gli orari proposti e le sedi, mirano ad offrire un opportunità di partecipazione al maggior numero di persone e a favorire la partecipazione al corso che proseguirà fino all’11 giugno.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa