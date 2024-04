Elezioni Bagno a Ripoli, M5S appoggia Sonia Redini

La lista del Movimento 5 Stelle che si presenterà alle elezioni del Comune di Bagno a Ripoli appoggerà la candidatura a Sindaco di Sonia Redini. Con il suo lavoro di consigliera in questi anni, Sonia Redini ha portato avanti una visione politica ed amministrativa perfettamente in linea con i valori del Movimento: tutela dei beni comuni e dei servizi pubblici, tutela dell’ambiente non a parole ma con una reale opposizione alle politiche devastanti di questa amministrazione, vicinanza alle istanze dei cittadini, lotta per una maggiore democrazia e partecipazione, fino adesso sistematicamente calpestate. Unica vera voce di opposizione in consiglio comunale, Sonia Redini merita adesso il più ampio sostegno come candidata a Sindaco da parte di quelle forze politiche, che, come il Movimento 5 Stelle, intendono dare forza ad una nuova prospettiva di governo. È necessaria infatti una netta inversione di tendenza rispetto alle politiche dell’amministrazione uscente, basate sullo sfruttamento del territorio e sulla mancata condivisione delle scelte. Dal candidato Sindaco Pignotti e dalla aggregazione di forze politiche che lo sostiene, con poca Sinistra e ancor meno Ambiente, c’è da aspettarsi continuità con queste politiche scellerate. Ma per il bene del territorio e dei suoi cittadini occorre che le cose cambino e il Movimento 5 Stelle è pronto a dare il proprio sostegno ad un progetto di governo che finalmente dia concreta attuazione alle norme costituzionali, attraverso politiche in favore della tutela dell’ambiente e del paesaggio privilegiando le attività economiche compatibili con questi valori (recupero dell’esistente, agricoltura, ecc.), del diritto alla salute garantito da un servizio sanitario pubblico, dei servizi pubblici e dei beni comuni evitando la privatizzazione di servizi fondamentali come quello dell’acqua. Il Movimento 5 Stelle, assieme a Sonia Redini, lavorerà anche per recuperare processi democratici e valori che in questi anni sono stati abbandonati: partecipazione dei cittadini, centralità del consiglio comunale, condivisione delle scelte, attenzione alle reali esigenze della popolazione, incluse le fasce più deboli. Fondamentale sarà inoltre l’impegno per promuovere nel territorio una cultura della PACE, basata sul ripudio della guerra e della diffusione di una mentalità militarista, opponendosi alla ginnastica militare nelle scuole, oggi imposta dalla attuale amministrazione nonostante il diniego delle istituzioni scolastiche, e adottando iniziative di informazione e contrasto sul Comando NATO nella caserma di Rovezzano. Tutto ciò in perfetta continuità con l’impegno per la pace che il Movimento 5 Stelle porta avanti da anni, unica forza a farlo, nelle istituzioni nazionali ed europee.

M5S Bagno a Ripoli