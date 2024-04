Guida sotto alcol e con auto rubata, tre denunce dei carabinieri di Pontedera

Controlli stradali nella notte tra sabato e domenica nel territorio sorvegliato dai carabinieri di Pontedera. Due persone sono state denunciate per guida in stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol. I militari del Radiomobile hanno fermato i due conducenti durante il servizio proseguito fino all'alba. Uno aveva un tasso alcolemico nel sangue di 1,77 g/l, oltre tre volte il limite, l'altro di 0,94 g/l , quasi il doppio. Sono stati entrambi denunciati per guida sotto influenza di alcol e uno di questi si è visto ritirare la patente, perché l'altro ne era sprovvisto al momento del controllo.

Ieri sera invece un uomo della Valdera è stato denunciato per ricettazione. Stava infatti guidando risultato rubato, la denuncia del proprietario era giunta il giorno prima. Il mezzo è stato restituito.