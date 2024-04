Inaugurata a Firenze la mostra 'Oltre il Manicomio - Psichiatria e Diritti Umani'

Inaugurata a Firenze alla presenza di un numeroso pubblico la mostra patrocinata dal comune “Oltre il Manicomio - Psichiatria e Diritti Umani”.

Al taglio del nastro, nella sala dell’Auditorium al Duomo, l’assessore comunale Maria Federica Giuliani e il Consigliere comunale Alessandro Draghi hanno enfatizzato l’importanza sociale dell’iniziativa portando i saluti istituzionali. L’avv. Michele Capano, presidente dell’Associazione Radicale Diritti alla Follia, ha parlato delle criticità dell’attuale normativa in tema di TSO, citando casi eclatanti di violazioni dei diritti umani nel campo della salute mentale e auspicando riforme in senso garantista, alle quali anche il comitato organizzatore della mostra, Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani ODV, sta lavorando. Il Sig. Giovanni Angioli ha ricordato l’esperienza del Dott. Giorgio Antonucci sul piano del rispetto dei diritti umani nel trattamento dei pazienti psichiatrici. Ha partecipato anche il Presidente del Quartiere quattro Mirko Dormentoni, mentre Serena Perini, Presidente del Quartiere Tre, ha mandato i suoi saluti.

L’avv. Enrico Del Core, presidente del CCDU, ha sottolineato come l’approccio alla tematica del rispetto dei diritti umani sia di natura culturale, prima ancora che giuridica.

L’ iniziativa culturale, oltre a una rassegna storica documentata della psichiatria, è stata arricchita di una rassegna fotografica di 15 totem raffiguranti la situazione nei cosiddetti residui manicomiali degli anni ‘90.

Sabato 6 aprile, per protestare contro gli abusi della psichiatria coercitiva e informare la popolazione sulla flagrante inadempienza italiana rispetto alle linee guida dell’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani e dell’OMS, che richiedono un approccio socioterapeutico e rispettoso dei diritti umani, quasi 300 persone hanno sfilato pacificamente per le vie del centro fiorentino con partenza e arrivo in piazza Santa Maria Novella. Molti fiorentini e turisti hanno risposto positivamente all’iniziativa, manifestando il loro consenso con ampi sorrisi e pollici in su.

Domenica 7, nell’ambito della mostra del CCDU, il dottor Giulio Murero ha presentato a un nutrito pubblico il suo libro Patogenesi Psichiatrica; una spassionata riflessione sulle incongruenze della psichiatria coercitiva e organicista.

La maratona fiorentina del CCDU si concluderà lunedì 8 aprile, ultimo giorno della mostra, il dott. Roberto Cestari, presidente onorario del CCDU, presenterà il suo libro “Oltre il manicomio”: una raccolta di foto e testimonianze raccolte da attivisti del Comitato durante una ventina di ispezioni a sorpresa eseguite nei manicomi italiani ancora operanti.

