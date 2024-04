Letture per i più piccoli alla Biblioteca di Altopascio: nuovo appuntamento con 'Nati per leggere'

Continuano gli appuntamenti di Nati per Leggere alla Biblioteca Comunale “A. Carrara” di Altopascio, un’occasione per avvicinare i più piccoli al mondo della lettura. Sabato 13 aprile, nei locali della Biblioteca, si terranno le letture per bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie, a cura del Gruppo Volontari Nati per Leggere. La mattinata si dividerà in due momenti in base alla fascia d’età dei piccoli partecipanti: dalle 9:45 alle 10:30 per i bambini e le bambine da 0 ai 36 mesi; dalle 11 alle 12 per i più grandi, dai 3 ai 6 anni. Una mattinata di letture ad alta voce alla scoperta di storie, avventure e mondi fantastici.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: inviare una e-mail a crescerelettori@comune.altopascio.lu.it entro mercoledì 10 aprile, indicando nome, cognome, data di nascita del bambino e un numero di telefono.