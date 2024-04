Montespertoli e Épernay, un weekend tra territori gemellati nel segno del vino

Il fine settimana appena trascorso ha visto Montespertoli e Épernay celebrare il 20° anniversario di gemellaggio con un ricco programma di eventi che ha riscosso un grande successo.

"Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito con la loro disponibilità e partecipazione alla riuscita straordinaria dei festeggiamenti per il 20° anniversario del gemellaggio tra Montespertoli e Épernay.” Dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore ai gemellaggi. “È stato un momento di gioia e di condivisione” prosegue “dove il coinvolgimento di tutti è stato evidente. La presenza importante della delegazione francese, composta da circa 30 persone, ha reso ancora più speciale questo evento, così come l'impegno dei commercianti di Montespertoli che hanno abbellito le strade con palloncini e striscioni, trasformando questo weekend in una festa aperta a tutti. È stato emozionante vedere anche tanti cittadini in piazza stamattina, testimoniando come il gemellaggio stia diventando sempre più parte integrante delle nostre vite, coinvolgendo e unendo la comunità in un legame indissolubile. Questa partecipazione così diffusa dimostra che il gemellaggio non è solo un accordo formale tra i due comuni, ma una realtà viva e dinamica che coinvolge ognuno di noi. Ognuno può sentirsi parte di questa grande famiglia che si estende oltre i confini geografici. Vorrei ringraziare con tutto il cuore coloro che hanno dedicato tempo e impegno per portare avanti e far crescere il gemellaggio, rendendolo una parte significativa della nostra comunità. Grazie a tutti per aver reso possibile questa meravigliosa celebrazione e per aver reso il gemellaggio tra Montespertoli e Épernay una testimonianza tangibile di amicizia e collaborazione duratura."

Le celebrazioni sono iniziate venerdì 5 aprile con l'inaugurazione della mostra fotografica "20 anni di gemellaggio" presso il LOFT19. La mostra, raccolta grazie alla collaborazione con il Circolo Fotografico Fermoimmagine, ha offerto uno sguardo emozionante sulla collaborazione tra le due comunità negli anni, catturando la bellezza degli scambi culturali e sociali.

Accompagnati dal Sindaco di Montespertoli e dall'Assessore ai Gemellaggi Alessandra De Toffoli, insieme al Presidente dell'Associazione Gemellaggi di Montespertoli, Giuseppe Statello, la delegazione francese, guidata dalla Sindaca Christine Mazy e dall’Assessore Candie Lheureux, ha avuto l'opportunità di visitare il Castello di Sonnino e l'archivio storico della famiglia, miniera di informazioni sull’Italia del XIX secolo, un vero e proprio tesoro di memorie e documenti.

La giornata di sabato è stata incentrata su una serie di riunioni e di incontri istituzionali volti a promuovere i nostri territori e a dar seguito a progetti comuni: gli scambi con le scuole, la promozione del gemellaggio tra le giovani generazioni, la promozione della conoscenza delle eccellenze come vino, olio, tartufo e grani antichi di Montespertoli. Per questo motivo, la delegazione ha incontrato l’Associazione Viticoltori di Montespertoli, con cui sono state poste le basi per un progetto di sviluppo comune, l’Istituto Comprensivo ed un gruppo di olivicoltori che partecipano al progetto “MontespertOlio”.

Grazie al coinvolgimento e alla disponibilità dei produttori, la delegazione francese ha potuto partecipare ad una mini-degustazione guidata di Oli Extravergine d'Oliva locali: un'esperienza sensoriale unica che ha permesso di apprezzare la qualità e la varietà degli oli prodotti a Montespertoli. Da qui nasce la proposta di sensibilizzare i cittadini ai prodotti locali, organizzando dei corsi di degustazione di champagne a Montespertoli e dei corsi di degustazione di olio a Epernay. Sabato, la delegazione francese ha avuto l'opportunità di partecipare a uno spettacolo organizzato dalla Camera Musicale Fiorentina. Questa istituzione si impegna a valorizzare le ricchezze del territorio attraverso la musica, creando un'armoniosa fusione tra tradizione e arte.

La giornata si è conclusa con la “Cena del Gemellaggio” al ristorante Bacco Toscano, dove più di ottanta persone si sono riunione per festeggiare insieme i 20 anni di gemellaggio.

Domenica 7 aprile la giornata è iniziata con l'Annullo Filatelico speciale presso il Palazzo Comunale, realizzato in collaborazione con Poste Italiane. Un momento emozionante per gli appassionati di filatelia e per tutti coloro che desideravano conservare un ricordo tangibile di questo anniversario. Lo speciale timbro è stato realizzato dalla mano preziosa e capace di Antonio Salvadori, geometra del Comune di Montespertoli in pensione. Il timbro, creato per celebrare il gemellaggio tra Montespertoli e Épernay, racchiude perfettamente il senso dello scambio e della condivisione: al centro, due calici si intrecciano, a simboleggiare l'unione tra le due città e le loro culture. I calici sono composti dagli stemmi comunali, creando un'immagine unica che rappresenta l'amicizia e la collaborazione tra le due comunità. Dalle due coppe fluiscono gocce di vino e di champagne, a simboleggiare le eccellenze enogastronomiche che rendono celebri Montespertoli e Épernay. Il Chianti e lo Champagne, due vini pregiati che rappresentano la storia e la tradizione delle due città, si uniscono in un brindisi ideale, guardando al futuro con passione e speranza.

La cerimonia di rinnovo del patto di gemellaggio, che ha avuto luogo alla presenza del Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini e della Sindaca di Épernay Christine Mazy, è stato un momento solenne che ha sottolineato l'importanza dei legami tra i due Comuni. Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco Mugnaini, la Sindaca Mazy, il Presidente dell'Associazione Gemellaggi di Montespertoli, Giuseppe Statello, il Presidente di Épernay Jumelage, Reynald Antonelli, e l'ex Sindaca di Montespertoli, Antonella Chiavacci, firmataria del patto di gemellaggio a Épernay 20 anni fa e prima presidente del Comitato Gemellaggi di Montespertoli, che ha contribuito e continua a collaborare alla realizzazione delle diverse iniziative con i paesi gemellati.

Tutti gli interventi hanno sottolineato l'importanza del gemellaggio per le due città e la volontà di continuare a lavorare insieme per costruire un futuro comune di pace e di prosperità. La cerimonia è stata allietata dagli interventi dell’Accademia Musicale Amedeo Bassi e si è conclusa con un brindisi in Piazza del Popolo gentilmente offerto dall’Associazione Commercianti di Montespertoli.

Fino a venerdì 12, Dominique Troizer, Vice Presidente di Épernay Jumelages per i rapporti con Montespertoli, incontrerà tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado "Renato Fucini" per favorire la conoscenza di Épernay e del suo territorio.

L'amministrazione comunale di Montespertoli è lieta del successo del gemellaggio e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento così speciale. Il gemellaggio tra Montespertoli e Épernay rappresenta un'amicizia solida e duratura che continuerà a crescere e a svilupparsi negli anni a venire.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa