Scipioni presenta la candidatura: i suoi punti per una Vinci rinnovata

"Tre le parole d'ordine del nostro programma di cambiamento su Vinci: sicurezza, sviluppo e turismo".

Così ha esordito il candidato sindaco del centrodestra Alessandro Scipioni accettando l'investitura dei partiti.

"L'ordine delle priorità non è casuale. Senza sicurezza non ci può essere serenità per i cittadini, Vinci non può essere attrattiva per gli investimenti e per i turisti. Pochi giorni fa un eroica ragazza con una mazza da baseball ha respinto un rapinatore armato di coltello nel suo negozio. Lei è una vera eroina, ma non dovrebbero essere i cittadini a pensare a se stessi. Dobbiamo garantire la difesa della gente perbene.

Lo sviluppo è fondamentale, perché Vinci ha bisogno di strutture per un turismo stanziale, di vedere aprire nuovi esercizi commerciali, di collegamenti efficienti tra Sovigliana - Spicchio, il Capoluogo e tutte le Frazioni. I collegamenti servono per garantire che non esistano cittadini di serie B.

Dobbiamo attrarre gli imprenditori rendendo appetibile aprire nel nostro territorio. Un'attività che apre porta ricchezza, lavoro, benessere diffuso per le famiglie. Una serranda abbassata è la rovina di un sogno e la disperazione per chi lavorava lì.

Il turismo deve diventare stanziale. I turisti non debbono fare una toccata e fuga al museo ed alla casa di Leonardo. Debbono fermarsi a dormire, spendere i loro soldi sul nostro territorio . Mangiare nei nostri locali, comprare nei nostri negozi".

“Siamo nel luogo che ha dato i natali a uno dei più grandi geni dell’umanità. E il fatto che non esista un collegamento diretto con Firenze è semplicemente assurdo. Si deve ringraziare la sinistra per non essere stata in grado di governare Vinci. Il centrodestra farà voltare pagina alla città riuscendo ad esprimere le potenzialità di questo bellissimo territorio”. Così ha dichiarato Francesco Torselli, capogruppo FdI in Regione Toscana e candidato alle elezioni europee.

"I problemi dell’area Empolese Valdelsa sono irrisolti da troppi anni. Il declino però non è un destino ma il frutto di scarsa visione politica e di miopia amministrativa. Noi del centro destra mettiamo in campo candidati, come Scipioni a Vinci, animati da passione, capacità ma soprattutto con una visione politica nuova che guarda al territorio con una visione unitaria e in grande". Così ha concluso il senatore Paolo Marcheschi.