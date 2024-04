Scuola, le proposte di Vanni (Csx) per Montopoli

Plesso unico, modello senza zaino, comunità educante e tempo pieno. È sulle scuole che arrivano i primi impegni programmatici della candidata sindaca del centrosinistra per Montopoli in Val d'Arno Linda Vanni, un programma scritto grazie al lavoro dei tavoli di partecipazione dei mesi scorsi nelle frazioni, a cui sono intervenuti molti cittadini.

"Per prima cosa - spiega Vanni illustrando il programma - fissiamo un obiettivo preciso e atteso, quello della realizzazione di un plesso unico per la scuola primaria a Montopoli, con una nuova palestra che sarà anche aperta alle società sportive. È un’esigenza emersa chiaramente nei tavoli di lavoro, anche alla luce delle problematiche che abbiamo riscontrato con l’edilizia scolastica. La nostra responsabilità, se così si può ironicamente chiamare, è stata quella di avere controllato gli edifici pubblici per dare a chi la scuola la vive dei luoghi sicuri dove studiare e lavorare. Il nostro programma sulle scuole, però, è ancora più ambizioso - prosegue Vanni - e riguarda anche i modelli didattici e i livelli dei servizi. Ecco perché, come emerso anche ai tavoli di partecipazione, abbiamo inserito nel programma l'obiettivo di costruire una vera e propria comunità educante nella scuola di Marti. Proporremo infatti alla dirigenza scolastica delle offerte didattiche che vanno da una scuola senza zaino all’offerta del tempo pieno da ampliare. Sono obiettivi - conclude Vanni - nati dall’ascolto di cittadini, insegnanti e personale ATA, per sostenere le famiglie del nostro territorio, ma soprattutto per dare più opportunità ai nostri piccoli cittadini. Voglio inoltre sottolineare - conclude Vanni - che si sono appena conclusi i lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado e, a breve, partiranno i lavori al campo sportivo Bianco Bianchi, a disposizione per le attività sportive della scuola. Parliamo di investimenti che vanno oltre i due milioni di euro e che creano spazi più accoglienti e funzionali".

Fonte: Ufficio Stampa