Si riunisce il consiglio comunale di Certaldo: si parla anche di Alia, Taric e contributi comunali

È convocato per mercoledì 10 aprile alle ore 19, in prima convocazione, e alle ore 19:30 in seconda, il consiglio comunale straordinario del Comune di Certaldo. La seduta si terrà nella sala consiliare “Denise Latini” in municipio, in Piazza Boccaccio 13, e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Di seguito i temi che saranno discussi.

Comunicazioni

1 - Comunicazioni del sindaco

2 - Comunicazioni della presidente

Verbali precedenti sedute

3 - Verbali sedute consiglio comunale straordinario del 26 febbraio 2024 – Lettura e approvazione.

Proposte di deliberazione

4 - SERVIZI TRASVERSALI. Costituzione di una HOLDING di partecipazioni e conferimento delle partecipazioni detenute dal comune di Certaldo nelle società Alia Servizi Ambientali s.p.a. e Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa S.C.P.A.

5 - BILANCIO PREVENTIVO 2024/2026 - Variazioni.

6 - SERVIZI FINANZIARI E INTERNI. TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) - Determinazione criteri agevolazioni sociali di cui all'art. 30 del regolamento TARIC.

7 - URBANISTICA ED EDILIZIA. Piano strutturale dei comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Montaione - Adozione ai sensi degli articoli 18,19, 20 e 23 della legge Regione Toscana del 10 novembre 2014, n. 65.

8 - SERVIZI ALLA PERSONA. CONTRIBUTI COMUNALI. Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici nei settori economico, sociale, culturale, educativo, sportivo e turistico – Integrazione.

9 - MANUTENZIONI. PROTEZIONE CIVILE: Approvazione del nuovo piano di protezione civile comunale.

10 - SERVIZI TRASVERSALI. Regolamento del Premio "La Cipolla di Certaldo" – Approvazione

Ordine del giorno

11 - Cessazione delle ostilità e rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Palestina. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Partito Democratico.

12 - L’urlo di Antigone. Lottiamo per una vera comunità educante. Ordine del giorno presentato dal consigliere Giuseppe Lombardo.

Mozioni

13 - Nuova destinazione per la ex stamperia. Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

14 - Manutenzione ordinaria presso terreno di gioco principale calcio Certaldo. Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

15 - Modifica regolamento per la realizzazione di murales e per l’esercizio di spray art su spazi pubblici. Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

16 - Controlli igiene e sicurezza presso centri di accoglienza nel territorio comunale. Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

17 - Istituzione del premio Ghismunda da tenersi in occasione dell’8 marzo di ogni anno a Certaldo. Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

18 - Richiesta partecipazione alla rete delle città medievali promosso da ENIT. Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo

19 - Modifiche in corso d’opera al progetto di ristrutturazione della piscina Fiammetta. Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

20 - Ampliamento ingresso nuovo parcheggio nell’area dietro la ex farmacia. Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

21 - Richiesta impegno progetti fondi Pnrr piani urbani integrati ex decreto 19/2024. Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.