BNKR44 premiati dal Comune: "Promuovono Empoli con energia e creatività"

Un piccolo gesto per omaggiare il talento e il percorso artistico che il giovane gruppo musicale ‘made in Empoli’ ha realizzato in poco tempo, dimostrando il proprio valore e la propria determinazione. Nella mattinata di oggi, martedì 9 aprile 2024, la sindaca Brenda Barnini ha incontrato i BNKR44 che, dalla campagna della frazione di Villanuova, hanno portato in alto Empoli e la sua tradizione artistica, esibendosi sul palco del teatro Ariston di Sanremo: nel 2023, sono stati protagonisti a Sanremo Giovani, nel 2024 al Festival di Sanremo.

In occasione del momento di saluto avvenuto in piazza Farinata degli Uberti, nel cuore del centro storico della città, la sindaca Barnini ha voluto consegnare una targa alla band "per l’eccezionale impegno nel promuovere l’immagine di Empoli sul palco dell’Ariston e per le straordinarie doti artistiche evidenziate nel panorama musicale italiano: un’ispirazione di energia e creatività che riempie di orgoglio la nostra comunità". Questa la motivazione che si legge proprio sul riconoscimento.

