Trauma facciale per un bambino di 6 anni alle scuole di La Scala in via Trento questa mattina. Alle 10.30 l'allarme da parte delle insegnanti. Il piccolo sarebbe caduto riportando ferite importanti al volto. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di San Miniato e l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento in volo in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Non sono note al momento le condizioni di salute.