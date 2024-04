Cibo e volontariato, successo per la Festa delle Frittelle

Una comunità felice di lavorare tutti insieme: è questo il segreto del successo della Festa delle Frittelle che si è tenuta Domenica 7 Aprile a Montagnana val di Pesa, frazione montespertolese che si affaccia sulla vallata della Pesa.

Nell’ enorme padella presente in piazza le volontarie hanno fritto ininterrottamente per tutto il giorno oltre centotrenta chili di impasto per soddisfare i numerosi visitatori presenti alla manifestazione montespertolese.

Oltre agli stand delle famose Frittelle, dei giochi e quelli dell’ artigianato anche quest’ anno un pensiero è stato rivolto verso le persone più bisognose ospitando l’ Associazione di Promozione Sociale "Passiamo anche noi" composta da runner e appassionati "spingitori" che gareggiano su sedia a rotelle i quali hanno un sogno nel cassetto, partecipare alla corsa del Passatore ed anche in questo appuntamento hanno raccolto i fondi tramite offerte proprio per cercare di acquistare un nuovo mezzo che porterà il gruppo a realizzare il loro obiettivo.

Un pensiero però è stato rivolto anche al nostro territorio dove alcuni membri dell’ organizzazione si sono recati alla Casa di Riposo di Montespertoli per portare le frittelle agli ospiti della struttura i quali hanno gradito con piacere il dolce pensiero.

Presente alla manifestazione nel pomeriggio anche l’amministrazione comunale molto sensibile al tema delle associazioni con il Sindaco Alessio Mugnaini insieme al vice-sindaco Marco Pierini i quali si sono intrattenuti con i volontari e degustato le frittelle.

“La Sagra delle Frittelle è un evento importante per la comunità di Montagnana – commenta Alessio Mugnaini - non solo per l'aspetto gastronomico ma soprattutto per l'aspetto popolare e sociale che riveste ed il successo di questa manifestazione è merito del prezioso lavoro dei volontari che, con il loro impegno e la loro dedizione, rendono possibile la realizzazione di ogni edizione.”

“Grazie di cuore – conclude il Sindaco - a tutti coloro che si sono adoperati per questa giornata di festa.”

Una manifestazione quella Montagnanesi che riunisce infatti i volontari delle varie associazioni paesane come il Circolo Arci, l’ Mcl e la sezione Libera Caccia di Montespertoli i quali hanno unito le forze per “rispolverare” le antiche tradizioni di una volta mixando le specialità paesane con lo spettacolo ed allo stesso tempo la beneficenza.

Fonte: Ufficio Stampa