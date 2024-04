Incidente in pista da cross per Andrea Dovizioso: pilota soccorso nell'Aretino

Incidente nella pista da cross di Terranuova Bracciolini per Andrea Dovizioso, campione del mondo classe 125. L'incidente, in provincia di Arezzo, è avvenuto questa mattina intorno alle 11: secondo una prima ricostruzione, Dovizioso sarebbe caduto dalla sua moto mentre si stava allenando dopo il ritiro dalle competizioni ufficiali. Nella caduta il pilota avrebbe riportato un trauma cranico: da quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118 con l'elisoccorso Pegaso, che ha trasferito in volo il pilota all'ospedale fiorentino di Careggi. "Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno attualmente in cura" scrive tramite social il presidente della Regione Eugenio Giani, aggiungendo "Forza Dovi!".