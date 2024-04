La Francigena per tutti, i 'ragazzi della rugiada' in viaggio con il gruppo Geco

Sabato 13 aprile 2024 il gruppo Escursionistico Colori Organizzato GECO Federazione Italiana Escursionistica di Castelfiorentino proseguendo il programma di volontariato che lo vede sviluppare da anni escursioni in favore dell’accessibilità e fruibilità da parte di persone con disabilità, organizza una iniziativa aperta a tutti i cittadini.

Il gruppo GECO - FIE questo sabato 13 aprile sarà impegnato ad accompagnare sul tratto castellano della Via Francigena “ i ragazzi” dell’associazione polisportiva Rugiada di Pontassieve che si occupa di persone con disabilità. Il gruppo arriverà al mattino alla Pieve di Coiano (Castelfiorentino) con i loro accompagnatori e con alcuni accompagnatori escursionistici FIE del Gruppo Trekking di Bagno a Ripoli (Tiziano Rugiati e Claudio Loppi) con i quali collaborano da anni.

Questa iniziativa della Via Francigena per Tutti che si svolge questo fine settimana a Castelfiorentino, prosegue il presidente Alessio Latini "continua il progetto che da anni, più di venti, il gruppo GECO porta avanti con tante altre associazioni e cooperative sociali offrendo alcuni servizi escursionistici e sociali di volontariato per una buona riuscita operativa e di inclusione social rivolte a persone con ridotte capacità motorie e sensoriali".

Il presidente del GECO Alessio Latini con altri soci accompagneranno 'i ragazzi della rugiada' partendo dalla Pieve di Coiano alle ore 10,00, lungo una delle tappe importanti della Via Francigena che vide anche la sosta dell’arcivescovo di Canterbury nel suo rientro da Roma nel ‘900.

Camminando in modo “ lento” sul tratto storico ambientale lungo l’itinerario del crinale di collina in direzione Sud, ammireremo panorami eccezionali sulla valle, tra casolari e ampi spazi paesaggistici il gruppo di ragazzi e accompagnatori si soffermerà nei luoghi dove verranno informati di fatti storici e leggende, di antichi castelli e torri, tra antiche fornaci e villaggi Etruschi.

Si prevede una sosta al Castellare, antico incastellamento militare sulla via e da li il panorama su Gambassi e San Gimignano, per poi fare a piedi il rientro alla Pieve di Coiano. La gita proseguirà a Castelfiorentino con un semplice pranzo sociale conviviale per poi proseguire con una visita a piedi ai luoghi più significativi della città e alla sua parte storica, arrivando alla piazza del Comune per omaggiare il giovane coraggioso 'Membrino' che salvò la città.

Ringraziamo anche l’assessore Francesca Giannì che a nome dell’Amministrazione porterà il saluto della città di Castelfiorentino e della Giunta a tutti i partecipanti e principalmente alla Rugiada e ai suoi “ ragazzi” che ci hanno fatto visita e che come antichi viandanti hanno camminato sulla Via Francigena castellana.

Fonte: Geco Castelfiorentino