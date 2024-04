Nuova stagione per Lorenzo Sardelli, il pilota pisano di rally torna in pista

È pronto a rimettersi in gioco, prepotentemente, Lorenzo Sardelli, che si appresta ad iniziare la nuova stagione agonistica con rinnovato entusiasmo.

Il figlio d'arte, reduce da un 2023 trascorso nell'International Rally Cup, dove ha dimostrato il suo potenziale, lottando spesso per il vertice di classe, salvo poi non essere assistito dalla fortuna, ha deciso di fare un passo indietro per ritrovare nuovo slancio e ripresentarsi, più avanti, su palcoscenici tricolori. Sardelli, infatti, sarà tra i protagonisti della Coppa Rally di Zona 7 e del R Italian Trophy, serie da disputare con la stessa vettura dello scorso anno, la Peugeot 208 Rally4, ma assistito da un nuovo team, la Laserprom 015 di Gianni Lazzeri, ed affidandosi nuovamente all'esperienza di Luigi Giovacchini per il ruolo del navigatore.

La programmazione sportiva del pilota pisano, dal comune di Palaia, scatterà questo weekend con il Trofeo Maremma (13-14 aprile), proseguendo poi sulle strade del Rally di Reggello-Città di Firenze (15-16 giugno), della Coppa Città di Lucca (3-4 agosto) e del Rally Casciana Terme (7-8 settembre), gare utili per acquisire punteggio e qualificarsi alla finale nazionale, il Rally della Lanterna (9-10 novembre), nella quale dare l'assalto ad entrambi i titoli.

Tale programma avrà il fondamentale supporto di BCAR Group, marchio di riferimento nel settore automotive, che unisce al suo interno un team di officine per garantire l'eccellenza nella riparazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei veicoli, attraverso l'utilizzo di strutture all'avanguardia, di componenti meccaniche di prima scelta e grazie al lavoro di professionisti, finalizzato all'ottenimento di un risultato finale efficiente e di qualità.

"Sarà una stagione per niente banale - le prime parole di Lorenzo Sardelli - Ad un primo sguardo si potrebbe pensare che abbia sceso uno scalino, ma la scelta di questo programma è stata fatta con criterio, in modo da fare un passo indietro per poi farne due avanti. Lo scorso anno è mancata la fortuna in più occasioni, quindi per questa stagione ho deciso di puntare al doppio obiettivo della zona e del R Italian Trophy, cercando nuovi stimoli e soddisfazioni. Ringrazio BCAR Group, marchio con il quale vi è una collaborazione solida e pluriennale, per avermi rinnovato ancora una volta la sua fiducia, e Cevar, altro partner di lunga data e decisivo per la definizione dei miei programmi sportivi: la loro presenza al mio fianco sarà un'ulteriore motivazione per dare il massimo e raggiungere gli obiettivi che mi sono posto".

Il primo impegno stagionale, per Sardelli, sarà quindi la 48° edizione del Trofeo Maremma, che scatterà sabato 13 con la disputa dello shakedown, dalle 12 alle 16, sul primo tratto della PS "Gavorrano", mentre alle 18.31, da Piazza Guerrazzi a Follonica ci sarà lo start ufficiale della gara. Le sfide cronometrate saranno tutte domenica 14: in programma tre prove speciali, "Gavorrano-Eni Rewind" (8,04 km), "Capanne" (6,92 km) e "Marsiliana" (6,70 km), tutte da ripetersi tre volte, per un totale di 9 sfide al cronometro e 64,98 km di distanza competitva, sul complessivo totale di 263,80 km. La bandiera a scacchi sventolerà nuovamente in Piazza Guerrazzi, a partire dalle 17.31.

