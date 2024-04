Oliveri: "A Santa Croce le barriere architettoniche vengono costruite invece che eliminate"

La sindaca Giulia Deidda si dichiara felice per l'ottenimento del finanziamento regionale che prevede lo stanziamento di 11mila euro per il “Piano per l’eliminazione delle barrire architettoniche”.

A Santa Croce recentemente sono stati realizzati nuovi marciapiedi con barriere architettoniche in via Settembrini, via Marchesi, viale Di Vittorio, via Copernico, via San Tommaso e altri luoghi. Quindi nel progettare gli interventi per tutti e 5 gli ultimi anni non ha minimamente considerato le esigenze delle persone con disabilità motoria. Basta fare un giro per il paese per accorgersi che le persone con ridotta mobilità non hanno la possibilità di usufruire dei marciapiedi.

Chi ha difficoltà di deambulazione è costretto a percorrere la strada normale con il rischio di essere investito da un veicolo e mettendo a rischio la propria vita.

La Regione Toscana che ha dato questo finanziamento lo sa che la Sindaca Giulia Deidda costruisce le barriere architettoniche anziché eliminarle? Adesso le barriere realizzate le andiamo a demolire?

Enzo Oliveri, consigliere comunale