Prato Vintage Market, un weekend di shopping per sostenere le cure palliative

Una vasta selezione di vestiti da donna e uomo di alta qualità, tutti rigorosamente vintage e generosamente donati. È la seconda edizione del Prato Vintage Market, il mercato di abiti e accessori vintage organizzato da File (Fondazione italiana di leniterapia) nella città pratese per raccogliere fondi in favore delle cure palliative per i malati cronici, un evento sulla falsariga del tanto amato Florence Vintage Market che abitualmente ha luogo a Palazzo Corsini sul Lungarno di Firenze (prossima edizione, la nona, dal 17 al 19 maggio).

Patrocinato dal Comune di Prato, il Prato Vintage Market avrà luogo sabato 13 e domenica 14 aprile, con orario 10-19, presso Officina Giovani, in Piazza dei Macelli 4. Si accede con ingresso libero. Come per l'analogo evento fiorentino, il Prato Vintage Market è qualcosa di più di un appuntamento con lo stile e la moda: è un appuntamento con la solidarietà. I fondi raccolti contribuiscono a sostenere l'attività di File di assistenza alle persone gravemente malate e alle loro famiglie, sia in ospedale, in hospice oppure a casa.

Per avere maggiori informazioni, chiamare allo 055 200 1212 (numero attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 16.30; il venerdì dalle ore 9 alle 15) oppure visitare il sito della Fondazione File. Importante per la riuscita dell'evento, il supporto di Supermercati Pratocarni, per la pubblicizzazione, la raccolta e il deposito dei vestiti in questi mesi, e la ditta Traslochi Fratini, che si occuperà di trasportare gli abiti all'Officina Giovani.

Fonte: Ufficio stampa