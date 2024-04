La sindaca Barnini in visita agli studi di Radio Lady. Accolti anche tutti i candidati alle prossime elezioni

Una gradita sorpresa negli studi di Radio Lady, gonews.it e SeiSei Vintage: la sindaca di Empoli Brenda Barnini è passata in visita dai nuovi ambienti di via Ponzano, 82, dopo il trasferimento dell'intero gruppo editoriale XMedia Group da febbraio scorso.

Da sinistra Elia Billero, direttore di gonews.it, e Brenda Barnini, sindaca di Empoli

La prima cittadina ha fatto visita al nuovo studio della diretta radio, ammettendo di non essere mai stata in realtà simili in zona e nell'area fiorentina, e nei locali ristrutturati dove ora svolgono le attività il giornale online gonews.it, le emittenti Radio Lady e SeiSei Vintage oltre al reparto amministrativo, commerciale e tecnico.

Non sarà l'unica volta: è in programma un altro appuntamento per un'intervista in diretta sulla fine del mandato decennale.

Dal sindaco attuale... a quello futuro

Ma dai nostri studi, oltre a Barnini, è passato anche il futuro sindaco, visto che nelle scorse settimane tutti i 4 attuali candidati hanno fatto visita alla nostra sede: in ordine di tempo Alessio Mantellassi, Leonardo Masi, Andrea Poggianti e Simone Campinoti. Preannunciamo che gonews.it organizzerà un dibattito pubblico tra candidati, aperto a tutta la cittadinanza, e nei prossimi giorni daremo info più definite e ufficiali.