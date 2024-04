Spaccio, Lega Fucecchio: "Piaga da estirpare". Nuovo incontro in piazza con la cittadinanza

"Dobbiamo provare ad estirpare dal territorio comunale di Fucecchio lo spaccio della droga ed i suoi attori che portano avanti pericolose azioni criminali e oltre a creare situazioni di pericolo per tanti cittadini, costituiscono una vera e propria piaga sociale. Tutto ciò va fatto in diverse zone della nostra amata Fucecchio, sia nelle colline delle Cerbaie che per esempio in altre zone più centrali della città come Via Giusti e l'area di piazza XX Settembre, prospiciente alla scuola Giosuè Carducci, dietro al Monumento ai Caduti. Se vinceremo le elezioni lavoreremo perché ci sia una forte costante collaborazione tra il nuovo Sindaco di Fucecchio, il nascente Assessorato alla Sicurezza e alla legalità, la nostra Polizia locale e le Istituzioni Statali preposte". Così si esprime Marco Cordone (Segretario della Lega a Fucecchio e Consigliere comunale) che domani mercoledì 10 aprile incontrerà la cittadinanza dalle ore 9 alle ore 13,15 ad un'apposita postazione ubicata in piazza XX Settembre all'ingresso del mercato settimanale lato Bar Giuliano. Cordone, chiosa il suo intervento con le seguenti parole: "La gente ci deve dare fiducia perché riteniamo di essere persone serie che seguono il territorio e voglio ringraziare per l'impegno che ci mettono sulle 'cose' del territorio il mio Vice Stefano Cartocci, il Consigliere Delegato alla Sicurezza Andrea Frino ed i componenti della Segreteria di Fucecchio, Manuel Auseretti, Marco Vinicio Bonaccorsi, Elisa Gini e Eduardo Lambiase. Faremo la nostra parte per il bene delle Comunità di Fucecchio".

Fonte: Lega Fucecchio