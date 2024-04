Vandali contro i cartelli a Serravalle, Mantellassi (Pd): "Estendere CAA ovunque"

Alessio Mantellassi, candidato sindaco a Empoli, che nei giorni scorsi ha condannato l’atto vandalico su un cartello al parco di Serravalle, pone una riflessione sull’utilizzo e la diffusione del

nuovo sistema di Comunicazione CAA “Comunicazione Aumentativa Alternativa”, uno strumento che favorisce l’integrazione delle persone con bisogni comunicativi complessi, ma che aiuta anche persone straniere che non conoscono la lingua italiana e i bambini in età prescolare che si approcciano alla lettura.

"Una società si può dire inclusiva se garantisce a tutti di poter comunicare esprimendo bisogni primari e dando voce a pensieri, desideri e sentimenti-afferma il candidato sindaco-. Con la CAA si favorisce la comunicazione e il linguaggio supportando tutte le potenzialità comunicative del bambino e della persona con difficoltà. Il Comune di Empoli, grazie al preziosissimo apporto della Rete inclusione Empolese Valdarno Valdelsa e dell’associazione Abbracciami Aps, ha inaugurato nei giorni scorsi la nuova segnaletica in CAA nell'area verde più grande della città, ma già la biblioteca comunale si era dotata di questa segnaletica. Un modello da seguire e potenziare, perché rendere fruibili e accessibili a tutti le informazioni dei servizi pubblici è un dovere di un’amministrazione. È mia intenzione estendere il sistema di comunicazione CAA in tutti gli spazi e edifici comunali e per realizzare questo progetto chiederò una mano alla Rete inclusione e alle associazioni che ne fanno parte".