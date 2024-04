Acquista la marijuana su Telegram, arrestato giovane a Lucca

Un giovane lucchese è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga dai carabinieri di Lucca. Il ragazzo aveva comprato droga su Telegram, poi nella sua camera l'aveva suddivisa in dosi. Nello stesso luogo si accordava anche per lo smercio al dettaglio.

I militari, fermato il giovane subito dopo il ritiro di un pacco sospetto, hanno sequestrato la marijuana suddivisa in due panetti, ciascuno del peso di 100 grammi. Al termine della perquisizione in casa sono stati trovati 350 g di marijuana e hashish, materiale di taglio e confezionamento e una somma in denaro di 2.500 euro circa, verosimilmente provento del reato di spaccio.

A termine del giudizio per direttissima, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.