Crocetti (FI): "A Capraia e Limite vogliamo proporre un turismo lento e di qualità"

"La riqualificazione del nostro borgo passa attraverso una rivalutazione delle sue bellezze naturali e delle peculiarità del suo territorio. È nostra intenzione come coalizione "Siamo Capraia e Limite" - afferma in una nota Diego Crocetti - far prendere al nostro comune la bandiera arancione del Touring Club, ciò comporterà l'inserimento nell'elenco dei borghi più belli d'Italia e sarà quindi inevitabile un aumento di turisti. A tal proposito, stiamo pensando ad una sinergia con il candidato sindaco del cdx a Montelupo Federico Pavese, dove ci sono il particolare ed unico museo della ceramica e la bellissima villa medicea, per rendere il nostro comprensorio unico nel suo genere ed un polo attrattivo particolare, cercando di riqualificare strutture come l'ex Teatro di Limite e di tendere una mano a privati in possesso di beni di rilievo culturale e storico, primo tra tutti, il Porto di Bibbiani".

"È nostra intenzione altresì valorizzare la nostra Docg del Chianti Montalbano, un'etichetta leggermente diversa da quella della zona del Chianti classico, ma altrettanto di qualità e che le nostre aziende, con la loro competenza e maestria, rendono un prodotto di livello. Vogliamo proporre un turismo lento e di qualità - conclude Crocetti - in particolar modo quello itinerante, costituito da percorsi in mountain bike e trekking, pernottamenti nelle nostre strutture ricettive e nei nostri agriturismi, nonché incentivare l'offerta di ricezione camping, anche mediante il rifacimento di una zona camper al passo col 2024, con la consapevolezza che non c'è migliore pubblicità di un turista soddisfatto che può tornare a casa e dire di aver vissuto un'esperienza ricca ed autentica".