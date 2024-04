Dal Mar Rosso alla Palestina, il diplomatico Alberto Bradanini torna a Empoli

Che succede nel mar Rosso? Che legame c’è fra gli Houthi e la situazione in Palestina e, più in generale, in medio oriente? A queste domande darà una risposta il comitato ‘Empoli per la pace’ con un nuovo appuntamento del ciclo ‘conoscere per costruire la pace’. Venerdì 12 alle 18, la libreria Rinascita di via Ridolfi ospiterà infatti Alberto Bradanini che torna così a Empoli ospite del comitato.

Laureato in Scienze Politiche, Bradanini ha iniziato la carriera diplomatica nel 1975. Tra i diversi incarichi ricoperti, dal 1996 al 1998, è stato console generale d’Italia a Hong Kong, dal 2008 al gennaio 2013 ambasciatore d’Italia in Iran e dal 2013 al maggio 2015 ambasciatore d’Italia in Cina. È attualmente presidente del Centro studi sulla Cina contemporanea. Autore di molti altri articoli e saggi, torna a Empoli per un importante momento che servirà a dare alle persone la possibilità di capire meglio cosa sta realmente accadendo nel mar Rosso.

Fonte: Empoli per la pace