Declinazioni Femminili 2024: un incontro dedicato a parlare di endometriosi

Martedì 16 aprile alle 18.00 al MMAB ultimo appuntamento dedicato alle questioni di genere per la rassegna “Declinazioni femminili”. Dopo l’incontro dedicato al servizio di consultorio giovani e dopo aver affrontato gli stereotipi di genere con Alessia Dulbecco in dialogo con Saverio Tommasi, affronteremo una patologia tutta al femminile, purtroppo ancora poco conosciuta: l’endometriosi.

Declinazioni Femminili è la rassegna che ormai da alcuni anni viene promossa dall’amministrazione comunale di Montelupo e che vuole puntare i riflettori su temi connessi alle questioni di genere, in modo trasversale e continuativo durante l’anno.

Martedì 16 aprile al MMAB alle ore 18.00 ospiteremo la dottoressa dott.ssa Karin Louise Andersson, ginecologa e dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro, Referente Clinico per lo Screening del Cervicocarcinoma e Segretaria Regionale dell'Associazione di Ginecologi Territorali (AGITE), per affrontare il tema: “Endometriosi: riconoscerla per affrontarla”. Interverrà all’incontro Serena Pesci, vicepresidente dell’associazione Endo-Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne a.p.s..

L’endometriosi è una malattia che può essere altamente invalidante per le donne che ne soffrono. Riconoscerla è importante per la salute fisica e mentale. Ancora oggi è poco conosciuta, nonostante ne siano affette circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva nel nostro Paese; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni e il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d'età più basse. La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna. Una pronta diagnosi e un trattamento tempestivo possono migliorare la qualità di vita e prevenire l’infertilità.

“Nell’ambito della rassegna Declinazioni Femminili abbiamo affrontato numerosi temi che spaziano da questioni più strettamente politiche e culturali a problematiche di carattere medico e sanitario, anche con l’obiettivo di diffondere il più possibile la consapevolezza su certi argomenti e anche sui servizi presenti sul territorio. La rete dei nostri servizi sanitari offre molte possibilità alle donne, purtroppo in alcuni non è facile orientarsi. In questo ultimo incontro abbiamo voluto affrontare il problema dell’endometriosi, una malattia dolorosa, per certi versi invalidante, ancora poco conosciuta”, afferma l’assessora alle pari opportunità Stefania Fontanelli.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: 0571-917524 oppure segreteriasindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa