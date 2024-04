Dieci nuove case popolari disponibili a Castelfiorentino: il taglio del nastro in via Mascagni

Una risposta concreta al problema della casa, che assilla tante famiglie in difficoltà. Questa mattina a Castelfiorentino sono stati inaugurati dieci nuovi alloggi popolari in via Mascagni, a pochi passi dalla scuola dell’infanzia di via Don Minzoni e nella medesima area dove è stata realizzata la nuova caserma dell’Arma dei Carabinieri.

Al taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco, Alessio Falorni, il presidente di Publicasa Spa, Sandro Piccini, e un rappresentante dell’impresa costruttrice (Errebici srl) che ha realizzato l’intervento. Erano presenti anche gli Assessori Alessandro Tafi, Francesca Giannì e Alessio Onnis.

I dieci alloggi, che saranno assegnati da Publicasa Spa tramite un apposito bando, sono tutti bilocali con un’ampiezza media di circa 40 mq: il che li rende adatti a giovani coppie, pensionati, genitore con un figlio, ecc.. in ogni caso nuclei familiari piccoli.

Gli appartamenti, disposti al piano terreno, primo e secondo, sono dotati di tutti i requisiti di accessibilità (è presente naturalmente un ascensore) e di efficienza energetica. Ciascun appartamento dispone inoltre al piano interrato di una cantina/ripostiglio esclusivo, un locale autorimessa condominiale con gli stalli per la sosta dei veicoli, e all’esterno un resede/giardino condominiale.

La proprietà del fabbricato è stata acquisita dal Comune di Castelfiorentino grazie a un finanziamento della Regione Toscana, attraverso il bando “Sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale”.

"Con questo intervento – ha sottolineato il sindaco, Alessio Falorni – sale a 232 il numero di unità abitative di proprietà del Comune di Castelfiorentino destinate all’edilizia popolare, gestite da Publicasa Spa. Ringrazio la Regione Toscana per aver concesso il finanziamento necessario all’acquisizione del fabbricato, senza il quale l’operazione non sarebbe stata possibile, e che va oltretutto a completare il recupero urbanistico di un’area già parzialmente interessata dalla nuova sede dell’Arma dei Carabinieri, inaugurata pochi anni fa. Sono felice – ha aggiunto il Sindaco – di concludere il mio secondo mandato con quest’opera importante, che punta a uscire dalla logica dell’emergenza e della precarietà abitativa assicurando a dieci famiglie una sistemazione duratura".

"Oggi è stata una bella giornata – ha osservato il presidente di Publicasa Spa, Sandro Piccini – Dieci appartamenti, un grande intervento che siamo riusciti a realizzare utilizzando un provvedimento innovativo della Regione Toscana che consente di lavorare su immobili invenduti. Siamo riusciti insieme a individuare uno stabile giusto, adatto, e nel giro di tre anni a costruire un’opportunità per chi ha bisogno. C’è necessità di nuovi appartamenti, così come c’è necessità di ristrutturare i vecchi appartamenti. E quindi questa è una boccata d’ossigeno per una situazione, come quella degli affitti, che è davvero difficile".

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa