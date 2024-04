Food Festival Empoli, i 'truck' fanno sosta al parco di Serravalle

Tutto pronto per una nuova edizione del “Food festival” che sbarcherà al parco di Serravalle di Empoli, area Green Bar, da venerdì 11 a domenica 14 aprile 2024. Quattro giorni di street food e buona musica a ingresso libero. Un viaggio itinerante grazie a ‘Truck’ di qualità che porteranno tipicità toscane, del territorio locale, siciliane, pugliesi, abruzzesi, napoletane fino ad arrivare alle specialità cinesi, giapponesi e thailandesi. Il tutto condito da musica disco live, rock, animazione e intrattenimento e laboratori per i più piccoli.

IL PROGRAMMA – Giovedì 11 aprile, alle 21, serata disco grazie al dj Max Cioni. Si prosegue venerdì 12 aprile, alle 21, con dj Gina per una serata Jump rock da non perdere. Sabato 13 aprile, alle 17, andrà in scena lo spettacolo di magia di Tommago e alle 21, performance con il dj Togni ‘Italo disco’. A chiudere il festival, domenica 14 aprile, saranno tre appuntamenti: alle 17, pomeriggio di giochi e laboratori; alle 19 spettacolo ‘led’ e alle 21, tutti in pista con dj set a rotazione per ‘Una domenica da leoni’.

I TRUCK – Gli avventori potranno gustare eccellenti tipicità, ‘cotte’ a puntino sui numerosi Truck che invaderanno il parco. Dai cannoli, agli arancini e cassate siciliane, agli hamburger di Angus, gli arrosticini abruzzesi, olive ascolane, cremini, le bombette e salsicce pugliesi. E poi la pizza fritta napoletana, il pulled pork artigianale, l’immancabile lampredotto e altri prodotti toscani, la patata farcita, frittura di pesce e paella, lo gnocco fritto farcito, per arrivare alla noodle soup, ravioli bao, al ramen giapponese e finire col pad thai thailandese. Gli orari di apertura degli stand: dalle 18 alle 24 (giovedì e venerdì) e dalle 12 alle 24 (sabato e domenica).

La kermesse è organizzata dall’associazione culturale Jump Live di Empoli ed è stata realizzata in collaborazione con SintesiMinerva e patrocinata del Comune di Empoli.

INFORMAZIONI – Associazione culturale Jump Live, associazionejumplive@gmail.com, responsabile Roberto del Pasqua 331 9749060.

Fonte: Ufficio Stampa