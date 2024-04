Il candidato Campinoti: "Candidati di sinistra 'abbuiano' la mia presenza"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del candidato sindaco per il centrodestra a Empoli, Simone Campinoti, che ci tocca direttamente facendo riferimento alla visita di ieri della sindaca Brenda Barnini nei nostri studi. A margine, sottolineiamo che, oltre alla sindaca che è in scadenza di mandato, abbiamo ospitato gli attuali candidati sindaco di Empoli nella nostra sede e siamo disposti a farlo anche per chi lo farà nei prossimi giorni. A tal proposito, ribadiamo che gonews.it sarà al centro del dibattito tra i candidati nelle prossime settimane, proprio per garantire la pluralità di opinioni che ha sempre contraddistinto il nostro giornale, specialmente in campagna elettorale. Tanto dobbiamo ai nostri lettori visto l'essere stati 'chiamati in causa' nella nota stampa di Campinoti, che trovate di seguito:

La notizia della visita della sindaca di Empoli Brenda Barnini presso la nuova sede di Radio Lady a Ponzano, mi è giunta con piacere e, permettetemelo, anche con un filo di orgoglio.

Come socio di XMedia Group Srl (a cui fa capo, appunto, Radio Lady, insieme alla testata online gonews.it e all'emittente radio Sei Sei Vintage), infatti, si può confermare, anche agli occhi dei più scettici, che, si dica di me ciò che si vuole politicamente e non, ma se c'è un principio che impera dove io ho modo, anche in minima parte, di essere "presente" è quello della democrazia!

Democrazia che, invece, viene spesso dimenticata o trasfigurata nella sua applicazione pratica da coloro che, in veste di candidato sindaco del centrodestra, non mi riservano lo stesso trattamento che Radio Lady ha riservato alla Barnini e a tutti gli altri candidati di Sinistra che però "abbuiano" puntualmente la mia presenza.

Nell' azienda partecipata da me, ciascuno ha democraticamente il suo spazio, mai ho fatto o permesso si facesse alcuna pressione per oscurare nessuno e, di ciò, sono testimoni da sempre colleghi e dipendenti.

Parafrasando Sant'Agostino: se è vero che "Le parole insegnano e gli esempi trascinano", mi auguro che l'esempio dato da Radio Lady finora, sia di insegnamento e guida per tutti coloro che, a sinistra, non hanno ancora compreso appieno il senso del termine democrazia.

