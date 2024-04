Il giovedì al MMAB è cineforum: ultimi appuntamenti di primavera

Quattro appuntamenti, da qui a maggio, con il cinema a Montelupo Fiorentino. Tutti gratuiti, previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite (qui i link dove prenotarsi). Le proiezioni iniziano tutte alle 21:15 alla biblioteca MMAB di Montelupo Fiorentino

In programma l’11 aprile “Truman Capote – A sangue freddo”, il film di Bennett Miller, basato su un episodio reale della vita dello scrittore statunitense Truman Capote. Un caso di cronaca, che Capote apprende da un giornale, cattura il suo interesse. Decide di indagare da vicino, e finisce per trasportare la vicenda nelle pagine di un libro. L’affermazione di un nuovo genere, in cui il giornalismo subentra nella letteratura. Un’abilità nello scrivere e una personalità decisamente complessa.

Si prosegue il 18 aprile con “Sopravvissuto – The Martian”, il dramma fantascientifico di Ridley Scott, conseguente al romanzo “L’uomo di Marte” di Andy Weir. Un errore di giudizio, a cui fa seguito una lotta per la sopravvivenza. Un astronauta, falsamente creduto morto, viene lasciato su Marte. Solo, su quel pianeta rosso, tenterà di vincerne le ostilità.

Due gli appuntamenti di maggio. Il 2 maggio verrà proiettato “Mississippi Burning – Le radici dell’odio”, un film che intreccia la storia con la tensione narrativa, diretto da Alan Parker. Tre giovani attivisti per i diritti civili scompaiono misteriosamente. L’FBI affida l’indagine a due agenti: Anderson e Ward, molto diversi come stile e formazione. La loro ricerca verrà ben presto ostacolata da chi, al contrario, avrebbe dovuto favorirla. Misteri, legami, segreti. Una verità che si fatica a recuperare.

Infine, il 9 maggio ci sarà “Fahrenheit 451” di François Truffaut, anch’esso tratto dall’omonimo capolavoro letterario di Ray Bradbury e ambientato in un futuro prossimo, in cui la lettura è vietata e i libri sono affidati alle fiamme. Incendi cartacei che sono paradossalmente i pompieri a dover scaturire. Una scoperta a cui consegue la fascinazione. La ribellione al sistema e l’affiancamento a coloro che, di nascosto, continuano a tramandare quelle parole proibite.

Quasi tutti i film di questo ciclo di proiezioni, iniziato a novembre scorso, hanno un legame con libri. Al MMAB è presente una specifica vetrina tematica e i volumi sono sempre disponibili per il prestito.

Per informazioni:

biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

0571/1590352

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa