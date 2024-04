Finisce con l'auto nella scarpata del viadotto e abbadona il mezzo, spese a suo carico

Ha pensato bene di lasciare l’auto sulla scarpata e tornare a casa, dove è stato rintracciato dalla Polizia Municipale. Si tratta di un 36enne fiorentino che lunedì, per ragioni da appurare, è volato di sotto dal Viadotto Marco Polo con l’auto finendo sulla scarpata a fianco di un vivaio. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale l’automobilista in transito sul viadotto in uscita città ha sbattuto sul guard rail, lo ha piegato oltrepassandolo e finendo sulla scarpata sottostante. Nonostante il volo, che ha provocato gravi danni alla vettura, l’uomo è rimasto incolume e ha pensato bene di allontanarsi senza segnalare l’incidente. La vettura non era visibile per la presenza di alberi e vegetazione e quindi per diverse ore nessuno si è accorto di quanto accaduto. Nel tardo pomeriggio poi la Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione relativa al guard rail danneggiato e quindi una pattuglia del Reparto di Porta Romana si è portata sul posto. Gli agenti quando si sono affacciati hanno subito visto l’auto sulla scarpata. Immediata la richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco per verificare la presenza di persone all’interno della vettura. Visto che poi non c’era nessun ferito, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per risalire al proprietario e dopo averlo individuato sono andati a casa sua, in zona Campo di Marte. A suo carico, oltre ad alcune multe, anche la rimozione con la gru della macchina incidentata effettuata nel pomeriggio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa