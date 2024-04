Just Eat e Caritas Ambrosiana donano pasti ai bisognosi a Firenze

Just Eat (www.justeat.it), parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery, rinnova il proprio impegno al fianco di Caritas Ambrosiana a supporto delle comunità più bisognose attraverso il progetto Ristorante Solidale. In occasione della Pasqua, in 4 città italiane, Milano, Firenze, Roma e Napoli, sono stati donati oltre 500 pasti, grazie anche al sostegno di alcuni ristoranti partner e dai rider dell’azienda, ambasciatori d’eccezione, che hanno recapitato i pasti a 16 comunità. Nello specifico, sono stati consegnati 235 pasti a Milano con l’aiuto di 15 rider, 60 pasti da 4 rider a Roma; a Napoli 12 rider hanno supportato 120 persone e infine a Firenze 8 rider hanno consegnato il pasto a 95 ospiti.

In linea con l’attenzione alla sostenibilità, responsabilità sociale e inclusione che Just Eat, in Italia e come Gruppo, porta avanti da anni, il progetto mira a contrastare gli sprechi alimentari donando pasti alle persone in difficoltà. Grazie a questa iniziativa, infatti, sono 7 i ristoranti partner (tra cui KTCHN LAB, Tram - Laboratorio Tramezzino veneziano e Pizzeria Ebramo, a Milano; KTCHN LAB a Firenze; KTCHN LAB e 5 Sapori - pizza artigianale a Roma; ROS a Napoli) che hanno preparato alcuni dei piatti presenti nel loro menù per aiutare le comunità locali più bisognose.

L’iniziativa, nata nel 2017, in collaborazione con Caritas Ambrosiana e alcuni dei ristoranti partner di Just Eat, vuole facilitare la connessione tra chi prepara il cibo con chi ne ha più bisogno, contribuendo a combattere la povertà alimentare. Esempio concreto, nonché testimonianza di generosità e altruismo, è l’aiuto alle comunità del Refettorio Ambrosiano e Ronda della Carità a Milano, Casa della solidarietà San Paolino a Firenze, Fondazione Progetto Arca Onlus Napoli e Angeli di Strada Villanova a Napoli.

“Nel corso degli ultimi sette anni, il progetto Ristorante Solidale è cresciuto notevolmente, diventando un pilastro di sostegno per numerose famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà. Il coinvolgimento dei nostri rider,dei ristoranti partner e dei nostri dipendenti è per noi motivo di particolare orgoglio. La dedizione e l'impegno dimostrati da tutti coloro che partecipano a questa iniziativa sono stati fondamentali per rendere possibile il nostro obiettivo di fornire un aiuto concreto e significativo alle persone che ne hanno più bisogno. Vedere il nostro progetto avere un impatto tangibile sulle comunità locali è fonte di grande soddisfazione e ci motiva a continuare a lavorare con determinazione e passione per contribuire a fare la differenza nella vita delle persone” ha dichiarato Daniele Contini, Country Manager Just Eat Italia.

