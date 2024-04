La dottrina sociale a 30 anni dalla fine della Dc: l'incontro a Pistoia

"Un incontro sull’importanza della Politica, quella con la P maiuscola. Un’occasione per riflettere su quanto stia pesando, nel panorama politico italiano, l’assenza di una proposta politica ispirata alla dottrina sociale della Chiesa: una proposta inevitabilmente diversa rispetto a quella, ormai sepolta dalla storia, di un partito politico chiamato Democrazia Cristiana e scomparso esattamente trent’anni fa. Eppure una proposta che, con modalità diverse, potrebbe avere un ruolo forte davanti alla attuale, evidentissima, crisi di senso di una politica dal respiro davvero corto".

Così Tommaso Braccesi, vicepresidente provinciale di ACLI Pistoia, presenta un incontro (“Nel mondo, da cristiani. Dottrina sociale e cattolici italiani nella società e nella politica. 30 anni dopo la fine della DC”) organizzato dalla sua associazione e da Collegamento Sociale Cristiano Amici di Supplemento d’Anima.

L’incontro si svolge questo venerdì 12 aprile 2024 con inizio alle ore 18 nella sala parrocchiale di San Biagio in Cascheri (via don Minzoni, 9) a Pistoia. Prenderà avvio da una recente pubblicazione (“Nel mondo, da cristiani”) curata dall’associazione CSC con una trentina di testimonianze raccolte su mons. Gastone Simoni (1937-2022) già vescovo di Prato e appassionato di Politica nonché cultore di dottrina sociale.

Dopo i saluti introduttivi di Braccesi, interverranno il vescovo Fausto Tardelli e due ospiti nazionali: il vicepresidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo nonché ex ministro Pubblica Istruzione Beppe Fioroni e il giornalista (già direttore del “Popolo” e portavoce del presidente Ciriaco De Mita) Giuseppe Sangiorgi, oggi presidente dell’associazione CSC fondata, negli anni Novanta, proprio dal vescovo Simoni con lo scopo di tenere almeno collegati, dopo la diaspora successiva alla fine della DC, i cattolici impegnati nei diversi fronti della politica italiana. Modera il giornalista Mauro Banchini.

Non mancherà un ricordo di un altro appassionato propugnatore della dottrina sociale cristiana, il teologo pistoiese don Giordano Frosini, autore di testi ancora fondamentali per i cattolici impegnati nel sociale e nella politica. Siamo infatti alla vigilia (il prossimo 2 settembre) dei primi cinque anni dalla morte di mons. Frosini per lunghi anni vicario generale della diocesi di Pistoia nonché direttore del settimanale La Vita.

Nell’occasione sarà anche illustrata, da parte di ACLI pistoiesi, “la volontà di operare con un gruppo di giovani proprio nell’ambito dell’educazione e formazione a una Politica intesa come servizio ai cittadini, in particolare ai più fragili che poi sono proprio quelli che di una Politica seria hanno maggiore bisogno”.

Fonte: Ufficio Stampa