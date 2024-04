Le passeggiate del Donatore, in 40 fanno trekking con Avis Montespertoli

La "Passeggiata del Donatore" lungo l'Anello Montagnana-Castello Montegufoni, promossa da Avis Montespertoli in collaborazione con T.H.E – Toscana Hiking Experience, si è presentata come un'esperienza straordinaria immersa nelle bellezze più riservate della nostra amata Toscana.

Il successo e l'entusiasmo manifestato alla prima escursione sono stati sorprendenti, come sottolinea con gratitudine Sonia Innocenti Mirri, responsabile trekking di Avis Montespertoli, specialmente considerando le incertezze legate alle condizioni meteorologiche.

Quaranta partecipanti hanno abbracciato questa passeggiata attraverso le dolci colline di Montespertoli, condividendo i panorami tipici della regione e la gioia di trascorrere del tempo nella natura. Auspicando che ogni futura uscita possa riscontrare altrettanto interesse e successo, il Presidente Carlo Antichi esprime il suo riconoscimento a coloro che hanno partecipato a questa iniziativa dedicata ai donatori di sangue.

La speranza è che tutti i presenti possano unirsi nell'importante causa della donazione del sangue e del plasma, poiché è grazie a questo gesto altruistico che la medicina continua a progredire, offrendo cure e speranza a coloro che combattono malattie oncologiche e altre patologie. L'invito è aperto a tutti: partecipate alle prossime passeggiate e, soprattutto, donate il sangue.

Fonte: Avis Montespertoli