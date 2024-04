Nuovo Store Vodafone Sky a Empoli: tanti servizi in un unico luogo

Due potenze della telefonia e dell'intrattenimento si incontrano in un unico luogo. A Empoli si naviga a tutta velocità con il nuovo Store Vodafone Sky in via Roma, 23. L'inaugurazione si è tenuta sabato 30 marzo.

A disposizione tutti i servizi di telefonia fissa e mobile di Vodafone, dedicati ad aziende e privati, oltre al pacchetto completo dei servizi Sky: la fibra Wi-Fi fino a 1 Gb/s, Sky Mobile e Sky Tv.

A disposizione anche Tiscali, Iliad e tutti i maggiori operatori telefonici.

Ma i servizi non finiscono qui: oltre alla consulenza per contratti di energie privati e aziendali, lo Store Vodafone Sky offre servizi di configurazione dei maggiori canali di intrattenimento come Netflix, DAZN, decoder Sky e tante utili procedure per il passaggio dati per smartphone e tablet.

E ancora: gli addetti del nuovo Store di via Roma potranno raggiungere casa tua per l'installazione e configurazione di modem wi-fi. In più, si tengono corsi base e avanzati per gestire al meglio le potenzialità del tuo smartphone o del tuo tablet.

Vieni a scoprire lo Store Vodafone Sky a Empoli in via Roma 23.

via Roma 23

Empoli (Fi)