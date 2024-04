Alleanza Verdi Sinistra, a Empoli l’europarlamentare Smeriglio e il segretario regionale CGIL Rossi

“In vista delle prossime elezioni europee ed amministrative come AVS abbiamo lanciato un nuovo patto, un’alleanza eco-sociale per il clima, la democrazia e la giustizia sociale che si sostanzierà anche nei nostri territori venerdì 12 aprile con l’iniziativa “Un Clima migliore. Per l’ambiente, la giustizia sociale e la pace” che si terrà, dalle 21 presso la Saletta del Museo del Vetro, in Via C. Ridolfi 70, a Empoli. Riteniamo che sia fondamentale affrontare la crisi climatica, sociale ed economica con determinazione e responsabilità condivisa a partire dai governi locali” - dichiara Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli ed esponente di Sinistra Italiana.

Oltre a Massimo Marconcini, parteciperanno l’Eurodeputato di AVS Massimiliano Smeriglio, il Segretario generale di CGIL Toscana Rossano Rossi, la responsabile organizzazione regionale di Sinistra Italiana Anna Piu ed il Segretario dell’Empolese Valdelsa di SI, Nicola Ferraro.