Buongiorno oggi ringrazio Daniela per questa ricetta sfiziosa che potete utilizzare come antipasto, finger food, aperitivo o come un secondo alternativo: Buschette con crema di avocado e pomodorini secchi.

L'avocado è una pianta tropicale del centro America contiene meno acqua di una mela, meno zuccheri e acidi idrosolubili, mentre è ricchissima di grassi insaturi e vitamina E. L'avocado è ricco di fibre, non contiene colesterolo.

L'avocado è un alimento che si consuma a crudo perché se riscaldato tende a rilasciare sostanze amare. In sud America è un ingrediente che si trova in tante ricette a differenza che da noi, dove il suo utilizzo è minore. E' il componente principale nella preparazione del Guacamole. Come molti altri frutti la polpa dell'avocado è soggetta ad imbrunirsi dopo il taglio e l'esposizione all'aria per prevenire questo fenomeno si spuzza sopra il succo di limone o del lime.

Se avete voglia di approfondire le sue proprietà e il suo utilizzo non solo in cucina vi lascio questo link: www.my-personaltrainer.it/alimentazione/avocado.html

Bruschette con crema di avocado e pomodorini secchi

Ingredienti

8 fette di pane di grano duro

450 gr di avocado maturi

1 limone

20 steli d’erba cipollina

Germogli misti

4 fiori eduli

30 gr di pomodori ciliegini secchi

Olio extravergine di oliva

Peperoncino in polvere

Sale

Preparazione

Spennellate le fette di pane con l’olio, disponetele su una griglia e tostatele in forno a 200 gradi per 5 minuti. Lavate l’erba cipollina e i germogli. Asciugateli bene su carta assorbente da cucina. Pelate gli avocado, eliminate i semi e raccogliete la polpa in un contenitore. Unite 2 cucchiai di succo di limone e frullate in modo da ottenere una crema. Conditela con il peperoncino, un pizzico di sale e 2 cucchiai d’olio. Spalmate la crema di avocado sul pane tostato, cospargete con l’erba cipollina tritata, i germogli, i pomodorini secchi sgocciolati. Completate con i petali di fiori tagliati a julienne e servite le bruschette.

Daniela

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.