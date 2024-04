Santa Croce sull'Arno è il comune più giovane della Toscana

Il comune di Santa Croce sull'Arno è quello con l'età media più bassa di tutta la Toscana. Lo dicono i dati resi noti dal Censimento permanente

della popolazione in Toscana, che fa riferimento al 2022 ed è stato pubblicato da Istat pochi giorni fa.

L'età media di Santa Croce è di 43,9 anni, il che lo rende il comune più giovane. La differenza col comune più anziano, Zeri in provincia di Massa Carrara, è notevole, dato che in Lunigiana l'età media è 59,5.

Il dato è anche un indicatore importante per la provincia di Pisa, che si conferma una delle più giovani della Toscana. L'età media è 47,1 e solamente Prato è più 'verde' a 45,8.

Il documento spiega che il 35,9% dei 273 comuni toscani ha una popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e vi risiede il 7,0% degli abitanti. Poco meno di un quinto della popolazione (19,5%) vive nei tre comuni con oltre 100.000 abitanti (Firenze, Prato e Livorno) e poco più di un quinto nei 27 comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti (22,3%).

Tra il 2021 e il 2022, si osserva un" lieve decremento percentuale della popolazione per le varie classi di ampiezza demografica tranne in quella tra i 20.001-50.000 abitanti, dove rimane costante, e in quella oltre i 100.000, in cui si osserva un lieve incremento".

Nei piccolissimi comuni il processo di invecchiamento è più accentuato, con un’età media di 52,9 anni e l’indice di vecchiaia pari a 416,4. Entrambi gli "indicatori diminuiscono progressivamente, man mano che aumenta la classe di ampiezza demografica, fino alla soglia dei 20mila abitanti. Pertanto, l’insieme dei comuni con popolazione compresa tra 10.001-20.000 abitanti presenta la struttura per età più giovane: età media di 47,2 anni e indice di vecchiaia di 208,2". I valori estremi dell’età media si osservano a Santa Croce sull’Arno e Zeri, come detto.