Maestrelli candidata sindaco ufficiale a Empoli, Italia Viva: "Renzi ha avallato la scelta"

La porta era rimasta sempre aperta a un'eventuale 'ritorno all'ovile' di Italia Viva all'interno del perimetro del centrosinistra. Ma ormai Maria Grazia Maestrelli è avviata verso il suo percorso di candidata sindaco a Empoli per Italia Viva. Sono in corso di svolgimento le pratiche burocratiche, come conferma Andrea Pini, responsabile per l'intero circondario del partito di Matteo Renzi.

E proprio Matteo Renzi, in conclusione di un percorso passato dai livelli provinciali e regionali, avrebbe dato l'ok all'operazione di 'corsa in solitaria' su Empoli. "C'è stato il tentativo concreto di trovare un accordo - spiega Pini -, non è stato un problema di poltrone altrimenti ci saremmo alleati subito e avevamo qualche chance in più".

C'è chi tra l'entourage di altri candidati ha festeggiato per questa candidatura, come se voi foste il grimaldello per scassinare la possibilità di una vittoria al primo turno di Mantellassi, che ne pensa? "Noi non ci candidiamo per fare un favore agli altri. Mi ha scritto anche personalmente Simone Campinoti, candidato per il centrodestra in precedenza iscritto a Italia Viva. Già a gennaio ci eravamo proposti di fare un'alleanza a gennaio e prima c'erano stati contatti con i precedenti responsabili (Lorenzo Cei, ex segretario Pd Empoli), se c'era k0intenzione bastava chiarirlo prima. Per 3 mesi ci è stata negata questa possibilità".

La questione, secondo i ben informati, riguardava la presenza di una lista autonoma di Italia Viva, che sarebbe stata negata da Azione proprio perché il bacino di voti rischiava di essere lo stesso. "Mi dispiace la polemica con Azione, si parli di temi o di prospettive adesso. Sia Mantellassi che Ferrara fanno dei ragionamenti politici e hanno valutato che fosse più in linea con la strategia che hanno. Se le strategie non coincidono, si va in autonomia. Essendo noi un piccolo partito è una bella sfida, che raccogliamo però con fatica come pure con soddisfazione".

Elia Billero