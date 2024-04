Mantellassi presenta il programma di centrosinistra: "Empoli, bella storia!"

Sabato 13 aprile alle 17.30 al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli sarà presentato il programma elettorale di Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra a Empoli.

L’evento Empoli, bella storia! sarà un momento di condivisione del frutto del lavoro di questi mesi, della collaborazione fra i partiti che sostengono Mantellassi (Partito democratico, Alleanza Verdi-Sinistra Italiana e Azione) e le due liste civiche e dell’ascolto e il confronto con gli empolesi.

L’evento sarà aperto dall’intervento di Mantellassi, seguito Simone Falorni (Pd), Ayman Nencioni (Azione), Massimo Marconcini di Sinistra Italiana Empoli e due rappresentanti delle liste civiche Questa è Empoli e Alessio Mantellassi sindaco.

Poi i temi principali del programma saranno raccontati da alcune persone vicine al candidato.

«Da mesi incontriamo cittadine e i cittadini grazie a varie iniziative da Passo dopo passo, che ci ha portato in 28 luoghi fra frazioni e località empolesi, al percorso partecipativo di quattro incontri Scriviamo insieme una storia empolese, al giro delle case del popolo che stiamo facendo in questi giorni- spiega Mantellassi-.L’ascolto e il confronto sono per noi le basi della campagna elettorale e questo ci ha aiutato a scrivere il programma elettorale».

Nel Chiostro ci sarà un particolare allestimento, che mostrerà i passaggi del percorso partecipativo Scriviamo insieme una storia empolese.

Alla fine dell’evento sarà offerto un aperitivo.

Fonte: Ufficio Stampa