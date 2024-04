Memorie di Resistenza fiorentina, presentazione del progetto a Firenze

Sarà presentato sabato 13 alle 11 nella sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate il progetto ‘Memorie di Resistenza fiorentina’ realizzato dal Comune di Firenze attraverso le Biblioteche comunali fiorentine, in collaborazione con l'Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea e il supporto di Unicoop Firenze.

Il progetto raccoglie storie di persone ed eventi che ricostruiscono la biografia della città nei giorni di guerra e di Resistenza con l'obiettivo di promuovere un patrimonio di memoria storica collettiva. Storie note o poco ricordate, significative ed esemplari, di partigiani e partigiane, degli internati militari e degli ebrei, degli operai e delle operaie negli scioperi del 1944, delle vittime senza nome dei bombardamenti alleati e delle esecuzioni sommarie, dei deportati e torturati nelle ‘Ville Tristi’, vissute dall'8 settembre 1943 fino ai giorni della ‘battaglia di Firenze’, terminata il primo settembre 1944 con la liberazione di Fiesole e dell’intero territorio fiorentino. Per disegnare il quadro completo di quel periodo sono raccontate anche le razzie, le persecuzioni, gli atti di violenza degli occupanti nazifascisti.

Le storie, accompagnate da documenti, fotografie, audio e video nascono e crescono grazie al contributo delle famiglie, dei testimoni, degli storici e creano percorsi tra persone e luoghi per costruire nuovi itinerari cittadini. Il progetto trova la sua collocazione nelle biblioteche comunali, ognuna delle quali è associata a una parola guida, un sistema che permette di raccontare trame e aspetti di quei giorni di guerra. In ogni biblioteca è presente uno schermo per accedere al sito del progetto e uno scaffale con i volumi dedicati a Resistenza e antifascismo.

All’incontro di sabato saranno presenti il sindaco Dario Nardella, la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini, l’assessora alla Cultura della memoria Maria Federica Giuliani, il consigliere Mirco Rufilli, il presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea Vannino Chiti, la curatrice Fulvia Alidori e Giovanni Baldini del Comitato provinciale Anpi.

In programma Esistenze resistenze - Racconti cantati di Liberazione’ di e con Letizia Fuochi: piccole e grandi vicende di persone e personaggi che hanno contribuito con forza, coraggio e determinazione alla Resistenza fiorentina, promossa nell’ambito della rassegna ‘Identities. Leggere il contemporaneo’ a cura dell’associazione culturale La Nottola di Minerva.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. L'incontro di sabato sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube della Biblioteca delle Oblate. Per informazioni tel. 055 261 6512, email bibliotecadelleoblate@comune.fi.it. Da sabato 13 sarà attivo il sito memoriediresistenza.comune.fi.it.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa