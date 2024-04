Migranti, nuovo sportello dedicato ai cittadini stranieri a Bagno a Ripoli

Il progetto della Zona Fiorentina Sud-Est sarà attivo da martedì 16 aprile in palazzo comunale. Gestito da Arci Firenze, darà informazioni e assistenza su pratiche e servizi, ricongiungimenti familiari e domande di cittadinanza

Un nuovo sportello dedicato ai cittadini stranieri sta per aprire le sue porte a Bagno a Ripoli. Un luogo dove chi avrà necessità potrà avere informazioni su pratiche e servizi, comprese le domande di cittadinanza e i ricongiungimenti familiari. La nuova sede della rete di Sportelli informativi per cittadini stranieri gestita da Arci Firenze nell’ambito del Progetto Migranti della Zona Fiorentina Sud-Est sarà attivo da martedì 16 aprile presso il palazzo comunale in piazza piazza della Vittoria 1 a Bagno a Ripoli.

I cittadini e le cittadine che abitano nei comuni della zona Fiorentina Sud-Est possono rivolgersi allo sportello per ricevere informazioni ed assistenza circa i servizi del territorio, le pratiche relative ai titoli di soggiorno, i ricongiungimenti dei nuclei familiari, la cittadinanza e in generale su tutte le questioni relative all’immigrazione. Sarà possibile rivolgersi all'ufficio, su appuntamento, ogni martedì dalle 15.00 alle 18.00. Per appuntamenti e informazioni è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 327 1811734, telefonare al numero 055 26297269 (dalle 9.00 alle 13.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì) o scrivere una mail a sgatteschi@comune.pontassieve.fi.it .

Il sindaco di Bagno a Ripoli, presidente della Società della salute della Zona Fiorentina Sud-Est, e l'assessora comunale ai diritti, hanno spiegato che il nuovo servizio nasce dalla necessità di fornire risposte ancora più attente ai cittadini stranieri, che sempre più negli ultimi anni scelgono Bagno a Ripoli come luogo in cui vivere. Dai 1908 del 2016 ai 2221 di oggi. Il nuovo sportello si aggiungere a quelli già attivi nella Zona e sarà gestito da personale formato e qualificato, pronto a supportare i cittadini stranieri in una serie di pratiche e esigenze, ma anche ad attivare i propri mediatori con personale specifico. Un nuovo passo in avanti per un comune e una Zona sempre più vicini ai cittadini ed inclusivi.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa