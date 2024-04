Patrizia Nanz nuova presidentessa dell'Istituto universitario europeo

Stamani il Sindaco Dario Nardella presenta alla Città di Firenze la nuova Presidente dell’Istituto Universitario Europeo (IUE) di Firenze, Patrizia Nanz. La prof. Nanz, di cittadinanza tedesca e italiana, è stata scelta per guidare l’IUE dopo una lunga selezione durata un anno.

Politologa, ha studiato all’IUE per il suo dottorato e prima di servire all’Istituto era a capo di importanti istituzioni accademiche e scientifiche in Germania. Nel discorso, la prof. Nanz illustrerà i suoi piani per trasformare l’Istituto in un’Università con un forte impatto sulla società.

L’IUE è un’importante istituzione europea che si occupa di educazione, ricerca e formazione nelle scienze sociali in un ambiente autenticamente europeo, essendo una organizzazione internazionale formata da Stati membri dell’UE. Recentemente ha inaugurato un nuovo settore di attività nei locali di Palazzo Buontalenti in via Cavour. La presenza dell’Istituto contribuisce all’internazionalizzazione del territorio e all’attrazione di eccellenze accademiche a Firenze.

La manifestazione avrà luogo alle ore 11.30 a Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 9), introdotta dal Segretario Generale dell’IUE Marco Del Panta, ex consigliere comunale di Firenze e funzionario diplomatico.

