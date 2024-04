Renata Polverini a Fucecchio: alluvionati, imprese e polo conciario tra i temi affrontati

Giornata nell'area metropolitana fiorentina per l’on. Renata Polverini, candidata nel collegio dell’Italia centrale alle prossime elezioni per il Parlamento Europee. Arrivata a Campi Bisenzio, accompagnata da Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra ed ex consigliere della città metropolitana di Firenze, l’onorevole ha prima partecipato alla trasmissione Telegram nella redazione di Toscana Tv e poi si è recata a Capalle a Campi Bisenzio per visitare l’azienda Capp Plast, leader in Europa in produzione e rigenerazione di imballaggi, contenitori e flaconi, che nelle scorse settimane, ha ottenuto la certificazione europea 1616 che fra i vari argomenti stabilisce i criteri per l'utilizzo della plastica riciclata nella realizzazione di grandi contenitori (come, ad esempio, le casse) e materiali flessibili (le classiche buste) da utilizzare nel settore alimentare e ortofrutticolo.

“Un azienda importante del territorio - ha commentato l’on. Polverini - che sta compiendo ogni sforzo per anticipare gli obiettivi dell’agenda europea sull’economia circolare. Un’impresa da sostenere e salvaguardare, guardando all’ambiente non in maniera ideologica ma concreta”.

“Successivamente - ha aggiunto Gandola - insieme con la deputata di Forza Italia ci siamo recati ad incontrare il comitato “Arca di Noè” costituito dopo l’alluvione di Campi Bisenzio e ringrazio il presidente Giovanni Mariotti e l'avvocato Enzo Casetti per la disponibilità accordata”.

"Il governo - ha spiegato l’on. Polverini - ha tempestivamente messo a disposizione i 33 milioni iniziali per fare fronte all'emergenza ed è stata poi definita la copertura dei 66 milioni di euro che sono necessari al sostegno delle famiglie e delle imprese colpite per fronteggiare i bisogni prioritari. Noi di Forza Italia - ha continuato - stiamo continuando a seguire in ogni istante l’evoluzione, con il nostro vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin ed anche in Europa, non appena sarò in parlamento, manterrò alta l’attenzione per assicurare tutti i fondi necessari per garantire la piena sicurezza idraulica a tutti i territori colpiti.

Durante l’incontro - ha commentato ancora - ho ascoltato con interesse le tante proposte avanzate dal Comitato e mi sono resa disponibile a lavorare per consentire di rendere detraibili fino al 50% anche le ristrutturazione ordinarie degli immobili finiti sott’acqua”.

LA PRESENZA A FUCECCHIO

A seguire l’on. Polverini si è spostata a Fucecchio, all’aperitivo elettorale promosso con i candidati di Forza Italia alle prossime elezioni comunali e alla presenza del candidato sindaco Vittorio Picchianti.

“Quando Renata mi ha chiesto di organizzarle un pomeriggio nell’area metropolitana fiorentina - ha spiegato l’ex consigliere metropolitano Paolo Gandola - ho subito ritenuto opportuno prevedere un incontro anche a Fucecchio, dove Forza Italia, con Sabrina Ramello, Simone Testai e tanti altri amici ha sempre ben operato per portare avanti i valori e i principi di Forza Italia ma anche dove, c’è un candidato Sindaco meritevole, capace e competente, che ha trovato il sostegno di tutto il centrodestra”.

"Qui - ha detto l’on. Polverini - abbiamo parlato di lavoro e sviluppo industriale, abbiamo affrontato le nostre idee per salvaguardare e sviluppare tutto il comprensorio del cuoio. Fucecchio è una città unica, immersa in due grandi aree naturali come il Padule e le Cerbaie su cui occorre intervenire con solerzia per garantire sicurezza e eliminare le situazioni di spaccio. In Europa - ha assicurato - mi attiverò per favorire l'innovazione del tessuto produttivo locale e per sostenere tutto il Polo tecnologico conciario.

Non è una promessa ma un impegno concreto che mi sento di assumere per sostenere questa città straordinaria, i suoi cittadini e i tanti imprenditori che qui vi operano".

Fonte: Ufficio Stampa