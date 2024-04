Cade da un sentiero nella zona dell'Alta Versilia, muore 78enne

Un uomo di 78 anni della provincia di Cremona è morto dopo essere caduto da un sentiero nella zona dell'Alta Versilia. L'incidente è avvenuto lungo il sentiero Cintura del Procinto a Stazzema. L'uomo era in escursione con un compagno che ha chiamato i soccorsi intorno alle 15:20. Nonostante i tentativi di rianimarlo, i soccorritori hanno dovuto constatare il decesso sul posto. Sono intervenuti l'elioccorso Pegaso 3 e il Soccorso Alpino di Querceta, che ha dovuto affrontare difficoltà nel recupero dell'uomo, dovendo anche rimuovere rami di alberi. Si è trattato di un incidente in una zona già nota per incidenti fatali in passato.