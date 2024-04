Conviviale del Rotary con conferenza del professor D'Elios

Giovedì 4 Aprile si è svolta la periodica conviviale del Rotary al Ristorante Cucina S.Andrea di Empoli.

Numerosi i soci e le socie presenti con familiari e ospiti per ascoltare un illustre empolese, il Prof.Mario Milco D'Elios, immunologo di chiara fama, professore ordinario di Immunologia e Patologia all'Università di Siena. Il cattedratico ha tenuto una relazione molto interessante dal titolo “Star Wars: linfociti spaziali contro i tumori”, seguita con attenzione da tutti i presenti.

Ha spiegato in maniera chiara e comprensibile il funzionamento del sistema immunitario incluse le modalità di difesa da infezioni quali quelle da Helicobacter pylori e tubercolosi , nonché dai tumori gastrici e da altri tipi di tumori. Poi si è soffermato sulla ricerca attualmente in corso, di cui lui è il “Principal Investigator”, in paratica il coordinatore. Si tratta di un progetto denominato “Immune cell-activation” (I.C.A.), finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea per lo studio del sistema immune ed in particolare dei linfociti T e B in rapporto alle nanoparticelle nello spazio, progetto che si svolge presso la Stazione spaziale internazionale di Cape Canaveral, in collaborazione con l'Università di Firenze e Colorobbia. Lo scopo è dimostrare che si possa migliorare la risposta immunitaria, in questo caso particolare contro il melanoma, inviando con tecniche specifiche linfociti e nanoparticelle nello spazio, quindi in assenza di gravità, per favorire la loro riproduzione.

La relazione ha stimolato i presenti a fare domande a cui il professore ha dato risposte chiare e precise, suscitando l'ammirazione dei partecipanti, che lo hanno applaudito lungamente

La serata si è conclusa con l'offerta di una gradita pubblicazione sul Rotary, consegnata dal Presidente Andrea Cantini, a nome di tutti i soci, all'illustre relatore.

Fonte: Ufficio Stampa