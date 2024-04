Sabato 13 aprile 2024, alle ore 11, il sindaco uscente di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, inaugurerà la sede del comitato elettorale per le prossime amministrative di giugno. In occasione dell'inaugurazione sarà presentato il simbolo ed i partiti che compongono la coalizione di centrosinistra che lo sosterrà nella imminente scadenza elettorale. La sede si trova a Lamporecchio, in via Gramsci n. 40.

Fonte: Ufficio Stampa